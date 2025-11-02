Βορίζια: Σπάραξε ο Ψηλορείτης με το μοιρολόι της συζύγου, της μητέρας και των αδελφών του 39χρονου – «Σήκω Φανούρη»

Από τον Ψηλορείτη μέχρι τον κάμπο της Μεσσαράς αντήχησε ο θρήνος των γυναικών της οικογένειας του 39χρνου, μόλις έφθασε η σορός του στο σπίτι στα Βορίζια, στην είσοδο του χωριού.

Σπαρακτικές κραυγές, λυγμοί αλλά και κατάρες που έμοιαζαν σαν ριπές από όπλα στις καρδιές όλων όσοι βρέθηκαν εκεί για να κλάψουν τον νεκρό, όπως επιτάσσει το έθιμο. Πόνος απύθμενος και μίσος λυσσαλέο για τους «σκύλους», όπως φώναζαν, που «θέρισαν» τον καλύτερο τους.

Σπαρακτικό το μοιρολόι της συζύγου, της μητέρας και των αδελφών του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα, ενώ στο σπίτι έχουν συρρεύσει δεκάδες συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί. «Σήκω, σήκω» φώναζαν μάνα και αδελφές, χτυπώντας με τα χέρια τους το στέρνο και το κεφάλι τους για την συμφορά.

