Βεντέτα στα Βορίζια: Στο χωριό η σορός του 39χρονου – Πέντε οι κατηγορούμενοι για το αιματοκύλισμα, αναζητούνται οι τρεις

Στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους, στα Βορίζια, μεταφέρθηκε λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής η σορός του 39χρονου άνδρα, που έπεσε νεκρός κατά την διάρκεια του μακελειού το πρωί του Σαββάτου.

Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια .

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, χθες, Σάββατο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μαλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

«Φανούρη μου, σ’ αγαπώ!»

Νωρίτερα, συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο ΠΑΓΝΗ, την ώρα που το φέρετρο έμπαινε στη νεκροφόρα. Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, η χήρα του 39χρονου, συντετριμμένη, έπεσε πάνω στο φέρετρο φωνάζοντας «Φανούρη μου, σ’ αγαπώ!» και λίγο αργότερα λιποθύμησε, με τους δικούς της ανθρώπους να σπεύδουν να τη συνεφέρουν.

Πέντε οι κατηγορούμενοι για το αιματοκύλισμα, αναζητούνται οι τρεις

Τουλάχιστον τέσσερις βολές, από όπλα δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, δέχθηκε ο 39χρονος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από την νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε προέκυψε ότι έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ιατροδικαστική εξέταση στην 56χρονη γυναίκα, που επίσης έχασε τη ζωή της στη διάρκεια του μακελειού, έδειξε ότι ο θάνατος της οφείλεται σε διαμπερές τραύμα βολίδας με πύλη εισόδου από τον αριστερό ώμο και πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας και όχι σε έμφραγμα όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Εν τω μεταξύ, εστάλη σήμερα στον εισαγγελέα, από την αστυνομία, η δικογραφία για το μακελειό, η οποία περιλαμβάνει, ως κατηγορούμενους για εμπλοκή στην αιματηρή συμπλοκή, πέντε άτομα. Πρόκειται για τους δύο τραυματίες, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ και τρεις ακόμα από την ίδια οικογένεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία και οι πέντε αυτοί ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή πυροβολισμών, με βάση μαρτυρίες και άλλο προανακριτικό υλικό που έχουν συλλέξει οι αρμόδιοι αξιωματικοί.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, η αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες μέχρι στιγμής. Για το λόγο αυτό οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, όχι μόνο στο χωριό, αλλά και σε άλλα σημεία της περιοχής που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως κρυψώνες.

Με βάση τη δικογραφία που συνέταξε η αστυνομία, ασκήθηκαν ήδη από τον εισαγγελέα ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για τους δύο τραυματίες και τους τρεις αναζητούμενους, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Οι δύο τραυματίες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Η δίωξη, είναι γενική, ενώ η έρευνα θα συνεχιστεί για να διευκρινιστεί ο ρόλος του καθενός στην υπόθεση.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη και η έρευνα για την έκρηξη στην υπό κατασκευή οικία, που αποτέλεσε την αφορμή για όσα τραγικά ακολούθησαν.

Όπως είπε η κ. Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι πίσω από την έκρηξη είναι κάποια από τις δύο οικογένειες και μέχρι στιγμής, επισήμως, οι δράστες είναι άγνωστοι. Ωστόσο έχει ερευνηθεί σχολαστικά ο χώρος και έχουν ληφθεί στοιχεία από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, τα οποία έχουν σταλεί για ανάλυση.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο και μεθαύριο, Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα σχολεία σε Ζαρό και Βορίζια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στην περιοχή θα φτάσει αύριο ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για τη στήριξη της σχολικής κοινότητας και ειδικά των μαθητών.