Φούρνος μικροκυμάτων: Ο πιο εύκολος τρόπος καθαρισμού για να απαλλαγείτε από τα λίπη και τις μυρωδιές χωρίς τρίψιμο

Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι μία από τις πιο χρήσιμες συσκευές της κουζίνας, αλλά λερώνεται εύκολα. Πιτσιλιές από σάλτσες, ξεραμένα υπολείμματα φαγητού και μυρωδιές συσσωρεύονται κάνοντας τον φούρνο μικροκυμάτων να φαίνεται βρώμικος και ανθυγιεινός. Ευτυχώς, υπάρχει ένας γρήγορος και φυσικός τρόπος για να απαλλαγείτε από τα λίπη και τη βρωμιά, χωρίς κόπο και χωρίς χημικά προϊόντα.

Γιατί είναι σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά τον φούρνο μικροκυμάτων

Ο καθαρός φούρνος μικροκυμάτων δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, αλλά επηρεάζει και τη λειτουργία του. Σύμφωνα με τη Galia Ivanova, CEO της Cleaning Estimate: «Ένας καθαρός φούρνος μικροκυμάτων αποτρέπει τη διασταύρωση γεύσεων και τη συσσώρευση βακτηρίων από πιτσιλιές φαγητού. Τα υπολείμματα όχι μόνο δημιουργούν άσχημες μυρωδιές, αλλά μειώνουν και την απόδοση της συσκευής».

Αν ο φούρνος μικροκυμάτων σας είναι βρώμικος, μπορεί να αποτελέσει εστία βακτηρίων και μικροοργανισμών. Ο Delah Gomasi, CEO της MaidForYou, προσθέτει: «Η καθαριότητα του φούρνου μικροκυμάτων είναι βασικό μέρος της εκπαίδευσης κάθε επαγγελματία καθαριστή. Ένας καθαρός φούρνος μικροκυμάτων σημαίνει πιο υγιεινό και ευχάριστο περιβάλλον».

Πώς να διατηρείτε καθαρό τον φούρνο μικροκυμάτων

Το καλύτερο κόλπο είναι να αποτρέπετε τη βρωμιά πριν καν εμφανιστεί.

Χρησιμοποιήστε ένα καπάκι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων ή ένα χαρτί κουζίνας πάνω από το φαγητό για να αποφύγετε τις πιτσιλιές.

Αν γίνει ατύχημα, σκουπίστε αμέσως τα φρέσκα υπολείμματα πριν στεγνώσουν. Έτσι, θα αποφύγετε τη συσσώρευση λεκέδων και οσμών.

Το πιο απλό κόλπο για να καθαρίσετε φούρνου μικροκυμάτων

Το πιο απλό και οικολογικό κόλπο απαιτεί μόνο ξύδι και νερό. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Βάλτε σε ένα μπολ, κατάλληλο για μικροκύματα, 1 φλιτζάνι νερό και 1–2 κουταλιές λευκό ή αποσταγμένο ξύδι. Ζεστάνετε το μείγμα για 2 λεπτά, μέχρι να αρχίσει να βράζει και να δημιουργεί ατμό. Αφήστε το για άλλα 2 λεπτά χωρίς να ανοίξετε την πόρτα. Έπειτα, σκουπίστε το εσωτερικό με ένα υγρό πανί μικροϊνών.

Ο ατμός με το ξύδι μαλακώνει τα ξεραμένα υπολείμματα και τα απομακρύνει εύκολα, αφήνοντας το φούρνο λαμπερό και απολυμασμένο. Για πιο φρέσκια μυρωδιά, μπορείτε να προσθέσετε χυμό λεμονιού ή φλούδες λεμονιού αντί για ξύδι.

Extra tip: Για φυσικό άρωμα, δοκιμάστε βότανα όπως δυόσμο, δεντρολίβανο ή θυμάρι στο νερό. Ο ατμός θα καθαρίσει το εσωτερικό, ενώ τα αιθέρια έλαια θα αφήσουν ευχάριστη μυρωδιά στην κουζίνα.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε τον φούρνο μικροκυμάτων

Αν καθαρίζετε ελαφρά μετά από κάθε χρήση, ο βαθύς καθαρισμός με ατμό αρκεί μία φορά τον μήνα. Αν όμως δεν καλύπτετε τα φαγητά σας, οι ειδικοί προτείνουν δύο φορές την εβδομάδα.

Φυσικός καθαρισμός για επίμονες μυρωδιές

Αν μετά τον ατμό με ξύδι παραμένουν λεκέδες ή οσμές ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Ανακατέψτε μαγειρική σόδα και λάδι καρύδας σε ίσα μέρη, μέχρι να γίνει πάστα. Απλώστε τη στα δύσκολα σημεία, αφήστε 15 λεπτά και σκουπίστε με ζεστό, υγρό πανί.

Η σόδα λειτουργεί σαν ήπιο καθαριστικό, ενώ το λάδι καρύδας διαλύει τα λίπη και αφήνει ευχάριστη μυρωδιά.

Για να αποτρέψετε μελλοντικές μυρωδιές, αφήστε ένα μπολ με κατακάθια καφέ μέσα στον φούρνο όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, καθώς απορροφά την υγρασία και τις μυρωδιές.

Μην ξεχνάτε την απολύμανση

Το ξύδι καθαρίζει αποτελεσματικά, αλλά δεν θεωρείται απολυμαντικό. Για ολοκληρωμένη καθαριότητα, χρησιμοποιήστε ένα οικολογικό, μη τοξικό απολυμαντικό στο τέλος. «Ο φούρνος μικροκυμάτων έρχεται σε επαφή με το φαγητό σας, γι’ αυτό χρησιμοποιήστε μόνο ασφαλή προϊόντα καθαρισμού», τονίζει η ειδικός καθαρισμού Lana Tkachenko.

Με ένα μπολ νερό και λίγο ξύδι, μπορείτε να καθαρίσετε και να απολυμάνετε τον φούρνο μικροκυμάτων σας μέσα σε 5 λεπτά. Είναι φυσικός, οικονομικός και ασφαλής τρόπος για να απομακρύνετε λίπη, λεκέδες και δυσάρεστες οσμές, χωρίς χημικά και χωρίς τρίψιμο.