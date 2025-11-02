Άντριου: Ο βασιλιάς Κάρολος ζήτησε να του αφαιρεθεί και ο τελευταίος στρατιωτικός του τίτλος – Είναι αντιναύαρχος

Η κυβέρνηση «εργάζεται για την κατάργηση» του τελευταίου τιμητικού στρατιωτικού τίτλου του  Άντριου Μάουντμπάντεν Ουίνδσορ, κατόπιν αιτήματος του βασιλιά Καρόλου, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Άμυνας.

Ο John Healey είπε ότι ο βασιλιάς Κάρολος «έδειξε ότι αυτή είναι η επιθυμία του». Ο Άντριου, ο οποίος αποστερήθηκε τον τίτλο του πρίγκιπα την Πέμπτη, διατήρησε τον βαθμό του αντιναυάρχου στο Βασιλικό Ναυτικό, αφού παραιτήθηκε από τις άλλες στρατιωτικές του θέσεις το 2022.

Ο Healey δήλωσε στο πρόγραμμα «Sunday with Laura Kuenssberg» του BBC: «Αυτή είναι μια σωστή κίνηση, είναι μια κίνηση που ο βασιλιάς έχει δηλώσει ότι πρέπει να κάνουμε και αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».  Ο Άντριου πέρασε δεκαετίες στη δημόσια ζωή ως ήρωας πολέμου και πρίγκιπας.

Ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά έχει 22 χρόνια υπηρεσίας στο Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας και υπηρέτησε ως πιλότος ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια του πολέμου των Φώκλαντ.  Επίσης, διετέλεσε κυβερνήτης στο ναρκαλιευτικό HMS Cottesmore.

Αυτή την εβδομάδα, έχασε τους τελευταίους βασιλικούς τίτλους και τα προνόμια που του είχαν απομείνει, μετά από μήνες πίεσης λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν. Ο Άντριου πάντα αρνιόταν ότι είχε διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Μιλώντας την Κυριακή με τη Laura Kuenssberg, η βασιλική συγγραφέας και δημοσιογράφος Valentine Low είπε ότι αυτή η τελευταία κίνηση, να χάσει τον τελευταίο στρατιωτικό του τίτλο, θα είναι ένα «χτύπημα» για τον Άντριου.

«Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, και ιδιαίτερα ο Άντριου, είναι πολύ περήφανα και αποφασισμένα να διατηρήσουν τους στρατιωτικούς τους τίτλους», είπε. «Φαίνεται ότι ο βασιλιάς είναι αποφασισμένος να αφαιρέσει απολύτως τα πάντα από τον αδελφό του. Δείχνει μια σκληρή και αδίστακτη στάση.

