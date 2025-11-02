ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0: «Τρίποντο» με λυτρωτή… Πινέδα στις καθυστερήσεις

Η ΑΕΚ βρέθηκε πολύ κοντά σε νέα εντός έδρας γκέλα, όμως στο 92’ ο Ορμπελίν Πινέδα λύτρωσε την ομάδα με ένα ψύχραιμο πλασέ που της χάρισε τη νίκη με 1-0 απέναντι στον Παναιτωλικό. Η Ένωση επέστρεψε έτσι στα νικηφόρα αποτελέσματα, ενώ στο στρατόπεδό της επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία και το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς, το οποίο ο VAR έκρινε πως προήλθε από φάουλ στον Μαυρία.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, με τους Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα και Ρότα στην άμυνα. Στον άξονα έπαιξαν οι Μαρίν και Πινέδα, μπροστά τους ο Κοϊτά, ενώ στις πτέρυγες κινήθηκαν οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης, με τον Πιερό στην κορυφή της επίθεσης. Οι Μουκουντί και Γιόβιτς έμειναν στον πάγκο, καθώς δεν ήταν απόλυτα έτοιμοι να ξεκινήσουν. Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε για τον Παναιτωλικό τον Τσάβες στο τέρμα, με τους Στάγιτς, Μπουχαλάκη, Σιέλη και Μαυρία στην άμυνα, τους Κόγιτς, Κοντούρη και Εστεμπάν στη μεσαία γραμμή, τους Μίχαλακ και Ενκολόλο στα άκρα και τον Άλεξιτς στην κορυφή.

Από το ξεκίνημα του αγώνα, η ΑΕΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο, πιέζοντας διαρκώς στο μισό γήπεδο του Παναιτωλικού. Παρά τη συνεχή κατοχή και την επιθετική της διάθεση, η Ένωση δεν κατάφερε να σκοράρει, καθώς οι παίκτες της δεν είχαν σωστή συνεργασία στην τελική προσπάθεια, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες. Η πρώτη απειλή ήρθε στο 9’ με ωραία ενέργεια του Ρότα και σουτ του Καλοσκάμη, το οποίο απέκρουσε ο Τσάβες. Λίγο αργότερα, στο 15’, η κεφαλιά του Ρέλβας πέρασε άουτ, ενώ στο 26’ ο Μίχαλακ βρέθηκε μόνος απέναντι στον Στρακόσα, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ κράτησε το μηδέν.

Η πίεση της ΑΕΚ συνεχίστηκε, όμως το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ. Οι σημαντικότερες στιγμές ήρθαν στο 31’, όταν οι Ζοάο Μάριο και Πιερό δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα μετά από γύρισμα του Ρότα, στο 39’ με κεφαλιά του Καλοσκάμη και στο 44’, όταν ο Ζοάο Μάριο έχασε μεγάλη ευκαιρία σε κενή εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αναστασίου άλλαξε διάταξη, προωθώντας τον Μπουχαλάκη στον άξονα, ενώ ο Νίκολιτς κράτησε την ίδια ενδεκάδα. Στο 48’, ο Κοϊτά συνεργάστηκε άψογα με τον Ζοάο Μάριο, όμως το σουτ του Πορτογάλου κοντράρισε και σταμάτησε στο δοκάρι. Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει, χωρίς ωστόσο να βρίσκει τρόπο να διασπάσει τη συμπαγή άμυνα του Παναιτωλικού.

Ο Νίκολιτς πέρασε στο ματς τον Γιόβιτς και αργότερα τον Γκατσίνοβιτς, προσπαθώντας να ενισχύσει την επιθετική γραμμή. Στο 74’, ο Γιόβιτς έφτασε κοντά στο γκολ, όμως ο Άλεξιτς έδιωξε πάνω στη γραμμή. Στο 78’, ο Σέρβος επιθετικός σκόραρε μετά από δική του κεφαλιά και απόκρουση του Τσάβες, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για φάουλ στον Μαυρία, απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον πάγκο της ΑΕΚ και την αποβολή του Δημήτρη Ναλιτζή.

Η λύτρωση ήρθε τελικά στο 92’. Ο Ρότα έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Πινέδα βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 και χαρίζοντας στην ΑΕΚ τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Η ομάδα του Νίκολιτς επέστρεψε έτσι στις νίκες, έστω και με… αγωνία, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και άφησε πίσω του παράπονα για τη διαιτησία, αλλά και ανακούφιση για το αποτέλεσμα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν (72′ Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά (95′ Γκρούγιτς), Καλοσκάμης (65′ Γιόβιτς), Πιερό (95′ Κουτέσα)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Στάγιτς, Μπουχαλάκης, Σιέλης, Μαυρίας, Κόγιτς, Κοντούρης (56′ Λουίς), Εστεμπάν (87′ Ουνάι Γκαρσία), Μίχαλακ (75′ Ματσάν), Ενκολόλο (87′ Σμυρλής), Άλεξιτς (75′ Ακγίρε).