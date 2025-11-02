Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό: Εκτός για τρεις εβδομάδες με θλάση ο Γιούρτσεβεν

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό: Εκτός για τρεις εβδομάδες με θλάση ο Γιούρτσεβεν

Τα προβλήματα στην γραμμή των ψηλών του Παναθηναϊκού συνεχίζονται, καθώς μετά την απουσία του Ματίας Λεσόρ και την πρόσφατη του Ρισόν Χολμς, ο οποίος υπέστη ρήξη συνδέσμων στο γόνατο με αντίπαλο την Μακάμπι Τελ Αβίβ, η τελευταία απουσία είναι ακόμα πιο σοκαριστική.

Ο λόγος για τον Ομέρ Γιουρτσεβεν. Ο Τούρκος σέντερ είχε επιφορτιστεί με αρκετά λεπτά τις τελευταίες μέρες, καθώς λόγω της απουσίας του Χολμς, έπρεπε να καλύψει το κενό του Αμερικανού ψηλού.

Ο Τούρκος στην τελευταία προπόνηση του τριφυλλιού υπέστη θλάση στον αριστερό προσαγωγό, μένοντας εκτός για τουλάχιστον 3 εβδομάδες εκτός δράσης. Αυτό την στιγμή που στις τάξεις του Παναθηναϊκού αναμένουν την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είναι ένας από τους παίκτες που οι “πράσινοι” περιμένουν, ώστε να έχουν μια πλούσια λύση στην θέση “5”, όπως είπε και πριν από μερικές μέρες ο Έργκιν Άταμαν.

