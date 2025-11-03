La Liga: Με «υπογραφή» Άντονι η τριάρα της Μπέτις επί της Μαγιόρκα

Η Ρεάλ Μπέτις πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Μαγιόρκα, την οποία νίκησε με 3-0 στο «Estadio de la Cartuja» για την 11η αγωνιστική της La Liga. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Άντονι, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ στο 10ο και στο 35ο λεπτό, ενώ στη συνέχεια έδωσε και την ασίστ στον Αμπντέ Εζαλζουλί, που στο 37ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό σκορ πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Με αυτή τη νίκη, η Μπέτις έφτασε τους 19 βαθμούς και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας, τη στιγμή που η Μαγιόρκα, με μόλις 9 βαθμούς, παραμένει στις τελευταίες θέσεις του πίνακα.

Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 11ης αγωνιστικής της LaLiga, καθώς και η επικαιροποιημένη βαθμολογία:

  • Χετάφε – Τζιρόνα 2-1
    (72′ Μαρτίν, 86′ Μαγιοράλ – 90’+4′ πέν. Στουάνι)
  • Βιγιαρεάλ – Ράγιο Βαγεκάνο 4-0
    (22′ Μορένο, 56′ Μολέιρο, 58′ Κομεσάνα, 65′ Πέρεθ)
  • Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλη 3-0
    (67′ πεν. Άλβαρεζ, 77′ Αλμάδα, 90′ Γκριεζμάν)
  • Σοσιεδάδ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2
    (38′ Μέντες, 47′ Γκέδες, 90’+ Γκοροσατέγι – 42′ Γκουρουθέτα, 79′ Ναβάρο)
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 4-0
    (19′ πέν., 31′ Μπαπέ, 44′ Μπέλιγχαμ, 82′ Καρέρας)
  • Λεβάντε – Θέλτα 1-2
    (66′ Αριάγα – 40′ Μινγκέθα, 90’+ Ρομάν)
  • Αλαβές – Εσπανιόλ 2-1
    (5′ Σουάρες, 40′ Μπογιέ – 56′ Φερνάντεζ)
  • Μπαρτσελόνα – Ελτσε 3-1
    (9′ Γιαμάλ, 11′ Τόρες, 61′ Ράσφορντ – 42′ Μιρ)
  • Μπέτις – Μαγιόρκα 3-0
    (10’ & 35’ Άντονι, 37’ Εζαλζουλί)
  • Οβιέδο – Οσασούνα 3/11

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

  1. Ρεάλ Μαδρίτης: 30
  2. Μπαρτσελόνα: 25
  3. Βιγιαρεάλ: 23
  4. Ατλέτικο Μαδρίτης: 22
  5. Μπέτις: 19
  6. Εσπανιόλ: 18
  7. Χετάφε: 17
  8. Αλαβές: 15
  9. Ράγιο Βαγεκάνο: 14
  10. Έλτσε: 14
  11. Αθλέτικ Μπιλμπάο: 14
  12. Θέλτα: 13
  13. Σεβίλη: 13
  14. Ρεάλ Σοσιεδάδ: 12
  15. Οσασούνα: 10 (10 αγώνες)
  16. Λεβάντε: 9
  17. Μαγιόρκα: 9
  18. Βαλένθια: 9
  19. Οβιέδο: 7 (10 αγώνες)
  20. Τζιρόνα: 7

