Μεξικό: Δολοφονήθηκε ο δήμαρχος της Ουρουαπάν κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν

Ο δήμαρχος μεξικανικής μεγαλούπολης δολοφονήθηκε από ενόπλους προχθές, Σάββατο, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), όπου η βία των συμμοριών αποτελεί γάγγραινα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το θύμα ήταν ο Κάρλος Μάνσο, δήμαρχος της Ουρουαπάν, πόλης περίπου 350.000 κατοίκων σε αγροτική περιοχή, γνωστής για τα αβοκάντο της – η παραγωγή της κατά κύριο λόγο εξάγεται στις ΗΠΑ –, καθώς και για άλλα φρούτα, όπως το κίτρο.

«Κατόπιν επίθεσης που διαπράχθηκε προχθές, Σάββατο, το απόγευμα στο κέντρο της Ουρουαπάν, στη Μιτσοακάν, όπου δυστυχώς έχασε τη ζωή του ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Κάρλος Μάνσο, δύο πρόσωπα που εμπλέκονται στο συμβάν συνελήφθησαν και ένας από τους δράστες έχασε τη ζωή του», ανέφερε μέσω X η Γραμματεία (το Υπουργείο) Ασφαλείας και Προστασίας των Πολιτών.

Η πολιτεία Μιτσοακάν μαστίζεται εδώ και δεκαετίες από τη βία συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, που επιδίδονται κυρίως στην εκβίαση αγροτών για την απόσπαση χρημάτων.

Εκεί δρουν κυρίως τα ισχυρά καρτέλ «Νέα Γενιά του Χαλίσκο» (ΚΝΓΧ) και «Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν» (ΚΝΟΜ), τα οποία νωρίτερα φέτος εντάχθηκαν στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η δολοφονία του αιρετού ακολούθησε εκείνη, μερικά εικοσιτετράωρα νωρίτερα, του Μπερνάρντο Μπράβο, μεγάλου παραγωγού κίτρου στη Μιτσοακάν, επίσης από οπλοφόρο.

Ο Μπράβο είχε καταγγείλει επανειλημμένα απόπειρες εκβίασης σε βάρος της επιχείρησής του.

