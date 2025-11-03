Μεξικό: Δολοφονήθηκε ο δήμαρχος της Ουρουαπάν κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν

Enikos Newsroom

διεθνή

Μεξικό: Δολοφονήθηκε ο δήμαρχος της Ουρουαπάν κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν

Ο δήμαρχος μεξικανικής μεγαλούπολης δολοφονήθηκε από ενόπλους προχθές, Σάββατο, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), όπου η βία των συμμοριών αποτελεί γάγγραινα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το θύμα ήταν ο Κάρλος Μάνσο, δήμαρχος της Ουρουαπάν, πόλης περίπου 350.000 κατοίκων σε αγροτική περιοχή, γνωστής για τα αβοκάντο της – η παραγωγή της κατά κύριο λόγο εξάγεται στις ΗΠΑ –, καθώς και για άλλα φρούτα, όπως το κίτρο.

«Κατόπιν επίθεσης που διαπράχθηκε προχθές, Σάββατο, το απόγευμα στο κέντρο της Ουρουαπάν, στη Μιτσοακάν, όπου δυστυχώς έχασε τη ζωή του ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Κάρλος Μάνσο, δύο πρόσωπα που εμπλέκονται στο συμβάν συνελήφθησαν και ένας από τους δράστες έχασε τη ζωή του», ανέφερε μέσω X η Γραμματεία (το Υπουργείο) Ασφαλείας και Προστασίας των Πολιτών.

Η πολιτεία Μιτσοακάν μαστίζεται εδώ και δεκαετίες από τη βία συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, που επιδίδονται κυρίως στην εκβίαση αγροτών για την απόσπαση χρημάτων.

Εκεί δρουν κυρίως τα ισχυρά καρτέλ «Νέα Γενιά του Χαλίσκο» (ΚΝΓΧ) και «Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν» (ΚΝΟΜ), τα οποία νωρίτερα φέτος εντάχθηκαν στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η δολοφονία του αιρετού ακολούθησε εκείνη, μερικά εικοσιτετράωρα νωρίτερα, του Μπερνάρντο Μπράβο, μεγάλου παραγωγού κίτρου στη Μιτσοακάν, επίσης από οπλοφόρο.

Ο Μπράβο είχε καταγγείλει επανειλημμένα απόπειρες εκβίασης σε βάρος της επιχείρησής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι καλό να βλέπουν οι γυναίκες πορνό; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ποια νύχια δεν σπάνε εύκολα – 4 ανθεκτικά σχήματα που θα θέλαμε να έχουμε

IRIS: Μέχρι πότε πρέπει να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στο σύστημα – Η προθεσμία

Παιδικοί σταθμοί: Έως τις 7 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για όσους δεν έλαβαν voucher για παιδικούς σταθμούς – Οι δικαιούχοι

Η ρύθμιση ιδιωτικότητας που πρέπει να αλλάξετε στο Google Wallet

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
02:40 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε βοήθεια τριών εκατ. δολαρίων για τους πληγέντες από τον τυφώνα Μελίσσα στην Κούβα

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Κυριακή τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας τριών εκατομμυρίων δολαρίων ...
02:10 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έξι νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας, οι δυνάμεις του Κιέβου πλήττουν πετρελαϊκό λιμάνι

Οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στοίχισαν τη ζωή σε του...
01:25 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Γερμανία: Αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Βρέμης – Διακόπηκε η εναέρια κυκλοφορία λόγω εντοπισμού drone

Ο εντοπισμός drone κοντά στο αεροδρόμιο της Βρέμης προκάλεσε χθες Κυριακή (2/11) για περίπου μ...
00:55 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Τζαμάικα: Τουλάχιστον 28 νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα»

Ο τυφώνας Μελίσσα, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει ποτέ την Καραϊβική, άφησε πίσω ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς