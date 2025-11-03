ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε βοήθεια τριών εκατ. δολαρίων για τους πληγέντες από τον τυφώνα Μελίσσα στην Κούβα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε βοήθεια τριών εκατ. δολαρίων για τους πληγέντες από τον τυφώνα Μελίσσα στην Κούβα

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Κυριακή τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας τριών εκατομμυρίων δολαρίων προς τους Κουβανούς που επλήγησαν από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσσα, ο οποίος κατέστρεψε αρκετές ανατολικές επαρχίες της χώρας.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες συντονίζουν μαζί με την Καθολική Εκκλησία τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους τριών εκατομμυρίων δολαρίων απευθείας στους κατοίκους της ανατολικής Κούβας που επλήγησαν περισσότερο από την καταστροφή του τυφώνα Μελίσα”, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ το Γραφείο Υποθέσεων Δυτικού Ημισφαιρίου.

Ο τυφώνας Μελίσσα, ο οποίος κατέστρεψε στις αρχές της εβδομάδας ολόκληρες περιοχές της Τζαμάικας, χτύπησε την ανατολική Κούβα και πλημμύρισε την Αϊτή, άφησε πίσω του σχεδόν 60 νεκρούς στην Καραϊβική.

Στην Κούβα, η κυβέρνηση, η οποία είχε προχωρήσει στην προληπτική εκκένωση περιοχών απομακρύνοντας περισσότερους από 700.000 ανθρώπους, δεν έχει επί του παρόντος αναφέρει κανένα θύμα. Ωστόσο, αρκετές ανατολικές επαρχίες της υπέστησαν σημαντικές ζημιές: σπίτια κατέρρευσαν όπως και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, και καλλιέργειες καταστράφηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

02:25 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Μεξικό: Δολοφονήθηκε ο δήμαρχος της Ουρουαπάν κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν

Ο δήμαρχος μεξικανικής μεγαλούπολης δολοφονήθηκε από ενόπλους προχθές, Σάββατο, κατά τη διάρκε...
02:10 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έξι νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας, οι δυνάμεις του Κιέβου πλήττουν πετρελαϊκό λιμάνι

Οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στοίχισαν τη ζωή σε του...
01:25 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Γερμανία: Αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Βρέμης – Διακόπηκε η εναέρια κυκλοφορία λόγω εντοπισμού drone

Ο εντοπισμός drone κοντά στο αεροδρόμιο της Βρέμης προκάλεσε χθες Κυριακή (2/11) για περίπου μ...
00:55 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Τζαμάικα: Τουλάχιστον 28 νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα»

Ο τυφώνας Μελίσσα, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει ποτέ την Καραϊβική, άφησε πίσω ...
