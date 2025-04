Τουρκία: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ κοντά στην Κωνσταντινούπολη

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη δυτική Τουρκία, κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 26 χιλιόμετρα νότια της Σηλυβρίας και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

🔔 #Earthquake ( #deprem ) M6.1 occurred 26 km S of #Silivri ( #Turkey ) 3 min ago (local time 12:49:11). More info at: 📱 https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐 https://t.co/y4UsY467zE 🖥 https://t.co/rH879hL5Bm pic.twitter.com/paCuMrKRvI



Από την πλευρά του, το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημονικών Ερευνών (GFZ) ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6 βαθμών.

An earthquake of magnitude 6.02 struck #Turkey, the German Research Center for Geosciences (GFZ) says. https://t.co/IUdr4AncR8 pic.twitter.com/Xy1noooGXP

