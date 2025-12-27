Σαν σήμερα 27 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Επιδημιολογικής Ετοιμότητας

Γεγονότα

537: Τελούνται τα θυρανοίξια της Αγια-Σοφιάς, έργο των αρχιτεκτόνων Ανθεμίου και Ισιδώρου. Ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός αναφωνεί θριαμβευτικά: «Νενίκηκά σε Σολομών».

Γεννήσεις

1822: Λουί Παστέρ, γάλλος χημικός, ιδρυτής της μικροβιολογίας και εφευρέτης της παστερίωσης. (Θαν. 28/9/1895)

Θάνατοι

1923: Γκιστάβ Άιφελ, Γάλλος μηχανικός, που σχεδίασε και ύψωσε τον πύργο – σύμβολο του Παρισιού. (Γεν. 15/12/1832)

1988: Βάσω Κατράκη, Ελληνίδα χαράκτρια. (Γεν. 5/7/1914)

2006: Πιερ Ντελανοέ, Γάλλος εφοριακός και στιχουργός μεγάλων επιτυχιών. («La vie en rose», «Les Champs Elysees», «Et si tu n’existais pas») (Γεν. 16/12/1918)

