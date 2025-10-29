Ρωσία: «Θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία μέσα σ’ έναν χρόνο», είπε ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν

Ρωσία: «Θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία μέσα σ’ έναν χρόνο», είπε ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν
Φωτογραφία: Reuters

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, είπε κατά την διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο επενδυτών στην Σαουδική Αραβία ότι, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα σταματήσει μέσα σ’ ένα χρόνο από τώρα.

Ο Ντμίτριεφ έκανε τη δήλωση αυτή μετά τις συναντήσεις που είχε με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα. Πριν την επίσκεψη του στις ΗΠΑ είχε ανακοινωθεί ότι η σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν αναβλήθηκε.

«Είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε στο δρόμο προς την ειρήνη και ως ειρηνοποιοί χρειάζεται να το κάνουμε να συμβεί» δήλωσε ο Ντμίτριεφ που είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων ενώπιον του ακροατηρίου του συνεδρίου στην πρωτεύουσα Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ερωτηθείς εάν η ειρήνη στην Ουκρανία είναι εφικτή εντός ενός έτους, ο Ντμίτριεφ δήλωσε : «Πιστεύω πως ναι». Ενώ όταν ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντμίτριεφ είχε δηλώσει ότι η Ρωσία και ΗΠΑ είναι κοντά σε «διπλωματική λύση» του πολέμου.

Ο Ντμίτριεφ εξήρε την συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας ως του κορυφαίους κατόχους των φυσικών πόρων και είπε ότι μια τέτοια συνεργασία θα κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή.

«Ο κόσμος έχει δίκιο που εστιάζει τώρα στην περιφερειακή σύγκρουση που υπάρχει γύρω από τη Ρωσία αλλά δεν θέλουμε να κλιμακωθεί και να γίνει μια μεγαλύτερη σύγκρουση. Και για αυτόν τον λόγο πρέπει να τα πάμε καλύτερα από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, όχι χειρότερα», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

17:43 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

