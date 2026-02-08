Ρωσία: Συνελήφθη ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του υποστράτηγου στη Μόσχα – Κρατείται στο Ντουμπάι

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνελήφθη και παραδόθηκε στη χώρα ένας ύποπτος για την επίθεση κατά του υποστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ στη Μόσχα, αφού τέθηκε υπό κράτηση στο Ντουμπάι. Χθες, η ρωσική εφημερίδα Kommersant ανέφερε πως δύο ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του υψηλόβαθμου αξιωματούχου «θα ανακριθούν σύντομα».

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) δήλωσε ότι ο Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα την Παρασκευή, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Μετά την επίθεση υπεβλήθη σε εγχείρηση, όπως αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η FSB σημείωσε ότι ένας Ρώσος πολίτης, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, τέθηκε υπό κράτηση στο Ντουμπάι με την υποψία ότι πραγματοποίησε την επίθεση.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, στόχευε να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

🇷🇺 🇺🇦 Assassination Attempt on Top Russian Officer Confirms Kiev Desire to Disrupt Talks- Lavrov. The assassination attempt on Russian Defense Ministry Lieut. Gen. Vladimir Alexeyev once again confirmed Zelenskyy's focus on provocations to disrupt the negotiation process, Lavrov…



Η Ουκρανία διέψευσε οποιαδήποτε ανάμειξη, σημειώνει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Αλεξέγεφ είναι πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της GRU, του στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ο οποίος ηγήθηκε της ρωσικής αντιπροσωπείας κατά τις πρόσφατες συνομιλίες με το Κίεβο στο Αμπού Ντάμπι, παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων, για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.