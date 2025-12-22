Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone σε δύο πλοία στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας

Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε δύο πλοία και δύο προβλήτες στην περιοχή Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, ύστερα από ουκρανική επίθεση με drone, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τη Δευτέρα.

✍🏻🇷🇺🇺🇦Two docks and two vessels were damaged as a result of a drone attack on port terminals in the Volna settlement of the Krasnodar Krai region.

Following the drone strikes, fires broke out covering a total area of up to 1,500 square meters. pic.twitter.com/dxjjdBdd3s — Juan Carlos 🇮🇱 (@JuanCarlos23431) December 22, 2025

Το επιχειρησιακό κέντρο της περιφέρειας Κρασνοντάρ, μέσω της πλατφόρμας Telegram, έκανε γνωστό ότι το πλήρωμα των πλοίων, τα οποία βρίσκονταν στον τερματικό σταθμό Volna, απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων.

Πηγή: Reuters