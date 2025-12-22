Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone σε δύο πλοία στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας

  • Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε δύο πλοία και δύο προβλήτες στην περιοχή Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, ύστερα από ουκρανική επίθεση με drone. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν το περιστατικό τη Δευτέρα.
  • Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων στους τερματικούς σταθμούς του οικισμού Volna.
  • Το πλήρωμα των πλοίων απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ενώ το επιχειρησιακό κέντρο της περιφέρειας Κρασνοντάρ έκανε γνωστή την εξέλιξη μέσω Telegram.
Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone σε δύο πλοία στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας

Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε δύο πλοία και δύο προβλήτες στην περιοχή Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, ύστερα από ουκρανική επίθεση με drone, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τη Δευτέρα.

Το επιχειρησιακό κέντρο της περιφέρειας Κρασνοντάρ, μέσω της πλατφόρμας Telegram, έκανε γνωστό ότι το πλήρωμα των πλοίων, τα οποία βρίσκονταν στον τερματικό σταθμό Volna, απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων.

Πηγή: Reuters

