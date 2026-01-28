Πούτιν: Τα συγχαρητήρια στον πρόεδρο Αλ Σάρα για τη δυναμική στην αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας

Θοδωρής Γ. Κανέλλος

διεθνή

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν επαίνεσε σήμερα, Τετάρτη, τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα για την αυξανόμενη δυναμική που παρατηρείται αναφορικά με την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφότου τα συριακά στρατεύματα κατέλαβαν τμήματα εδάφους από τις κουρδικές δυνάμεις.

«Θέλω να σας συγχαρώ για το γεγονός ότι η διαδικασία αποκατάστασης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας αποκτά δυναμική», δήλωσε ο Πούτιν απευθυνόμενος στον Σάρα στο Κρεμλίνο.

Ο Σάρα, ο οποίος πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσκεψή του στη Ρωσία από τότε που εκδιώχθηκε ο επί μακρόν σύμμαχος της Μόσχας, Μπασάρ αλ Άσαντ, το 2024, ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη βοήθεια στη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.

