Πούτιν: Ρωσικές δυνάμεις μπήκαν τη νύχτα σε ουκρανικό έδαφος – Διαψεύδει το Κίεβο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του μπήκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία, καθώς εξαπέλυσαν επίθεση από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, δηλώσεις τις οποίες το Κίεβο αποκαλεί “ψέμα”.

Μια τέτοια επίθεση στη βόρεια Ουκρανία, προς την περιφέρεια Σούμι, συνιστά μια εξέλιξη που συμβαίνει πρώτη φορά μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή, την άνοιξη του 2022.

“Η τελευταία πληροφορία που μου μετέφεραν πριν ακριβώς από μια ώρα είναι ότι αυτή τη νύχτα (Τρίτης προς Τετάρτη) οι μαχητές της 810ης ταξιαρχίας πέρασαν τα σύνορα μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας”, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tass, τα στρατεύματα αυτά προέρχονταν από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ όπου μάχες μαίνονται από το καλοκαίρι, καθώς οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν καταλάβει εκεί μερικές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti και τον ιστότοπο DeepState, που θεωρείται ότι πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό, η 810η ρωσική ταξιαρχία πεζοναυτών έχει αναπτυχθεί κοντά στην περιοχή που έχει καταλάβει η Ουκρανία στην περιφέρεια του Κουρσκ, η οποία γειτνιάζει με την ουκρανική περιφέρεια Σούμι.

Η περιφέρεια Σούμι είχε καταληφθεί εν μέρει στην αρχή της ρωσικής επίθεσης, πριν από την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, την άνοιξη του 2022.

This is footage from the activities of the 810th Brigade in Southern Lebanon pic.twitter.com/S0VozAzdMu

Το Κίεβο διέψευσε αμέσως, κατηγορώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ψεύδεται, δηλώνοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις “εξουδετέρωσαν” μια μονάδα αναγνώρισης και δολιοφθοράς του ρωσικού στρατού.

“Οι πληροφορίες του Πούτιν για ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας είναι ένα ψέμα”, δήλωσε στο Telegram ο ‘Αντριι Κοβαλένκο, εκπρόσωπος του ουκρανικού κυβερνητικού Κέντρου κατά της παραπληροφόρησης. Όπως δήλωσε, μια ρωσική “ομάδα αναγνώρισης και δολιοφθοράς” προσπάθησε να εισχωρήσει στην Ουκρανία από την περιφέρεια του Κουρσκ πριν “εξουδετερωθεί”.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν ανακοίνωσε κανένα στοιχείο για την κλίμακα της επίθεσης στην οποία αναφερόταν.

‼️🇷🇺🪖 Last night fighters of the 810th brigade of the #Russian Armed Forces crossed the border of the Kursk region and entered the territory of Ukraine #Putin pic.twitter.com/5hUqU6TX4U

— Maimunka News (@MaimunkaNews) February 19, 2025