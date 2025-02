Βίντεο: «Μην το κάνεις» – Η στιγμή που αδίστακτοι ληστές απειλούν με όπλα τον υπάλληλο χρηματαποστολής

Σκηνές έντονης δράσης κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στο Μέμφις του Τενεσί, όταν τρεις ένοπλοι, μασκοφόροι άνδρες λήστεψαν φορτηγό χρηματαποστολής έξω από την τράπεζα First Horizon Bank.

Οι τρεις δράστες επιτέθηκαν σε υπάλληλο που εξυπηρετούσε το ΑΤΜ και άρπαξαν πολλές τσάντες με μετρητά πριν φύγουν με το αυτοκίνητό τους, σύμφωνα με την αστυνομία του Μέμφις.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε από την αστυνομία, οι ληστές ακούγονται να φωνάζουν συνεχώς στον υπάλληλο: «Μην το κάνεις!» ενώ τον απειλούν με τα όπλα τους.

SCARY VIDEO: 3 men armed with rifles at large after robbing armored truck at Memphis ATM pic.twitter.com/Ywa86IDt6q

— Breaking911 (@Breaking911) February 18, 2025