Πούτιν: Οι Ευρωπαίοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τη Δευτέρα (24/2) πως οι Ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να «συμμετάσχουν» στη διαδικασία για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, την ώρα που η ΕΕ ανησυχεί πως θα αφεθεί στο περιθώριο, μετά την έναρξη απευθείας συνομιλιών της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Οι Ευρωπαίοι, και άλλες χώρες επίσης, έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Και το σεβόμαστε αυτό», είπε ο κ. Πούτιν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Σημείωσε πως ήταν οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές που διέκοψαν τις επαφές με τη Ρωσία από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία, πριν από τρία χρόνια. «Αυτές αρνούνταν κάθε επαφή μαζί μας» και πρόβαλαν «κωμικές ιδέες περί νίκης επί της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης», σημείωσε.

«Η συμμετοχή τους στη διαπραγματευτική διαδικασία είναι απαραίτητη. Δεν το αρνηθήκαμε ποτέ», επέμεινε.

Ο κ. Πούτιν τόνισε πως οι ρωσοαμερικανικές συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία, οι πρώτες αυτού του επιπέδου από το ξέσπασμα του πολέμου, χωρίς συμμετοχή ούτε του Κιέβου ούτε των Ευρωπαίων, σκοπό είχαν να «ενισχυθεί η εμπιστοσύνη» ανάμεσα στη Μόσχα και στην Ουάσιγκτον.

