Έρευνα: Πώς το Ισραήλ αναγνωρίζει και εξουδετερώνει στόχους στη Γάζα μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Το Ισραήλ συνεργάζεται «σιωπηλά» με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση και εξουδετέρωση στόχων στη Γάζα, αποκαλύπτει έρευνα του Associated Press. Ο αριθμός των νεκρών αμάχων συνεχίζει όμως να αυξάνεται, μαζί με τους φόβους ότι η ΑΙ ευθύνεται για θανάτους αθώων.

Η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με τον στρατό είναι παλιά υπόθεση, αυτή όμως είναι η πρώτη φορά που εμπορικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται στον πόλεμο, δήλωσε στο AP η Χάιντι Κλάαφ του AI Now Institute, πρώην μηχανικός ασφάλειας στην OpenAI.

«Οι συνέπειες είναι τεράστιες όσον αφορά τον ρόλο της τεχνολογίας στη διευκόλυνση αυτού του είδους των ανήθικων και παράνομων πολεμικών επιχειρήσεων» είπε.

Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει ωκεανούς δεδομένων από τις μυστικές υπηρεσίες, να αναγνωρίζει πρόσωπα σε εικόνες από κάμερες ασφάλειας και να εντοπίζει ύποπτες συμπεριφορές ή συνομιλίες.

From targeting civilians through algorithms to bombing entire families, American AI company Palantir’s deadly partnership with Israel has fuelled the genocide in Gaza.

AI tools like ‘Lavender’ and ‘Where’s Daddy’ have led to the senseless loss of countless innocent lives pic.twitter.com/ZjxPwNGmnd

