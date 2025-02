Εμανουέλ Μακρόν: Θεωρεί εφικτή συμφωνία «κατάπαυσης του πυρός» στην Ουκρανία εντός «εβδομάδων»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε τη Δευτέρα (24/2) πως συμφωνία «ανακωχής» στην Ουκρανία θα μπορούσε να συναφθεί εντός των «προσεχών εβδομάδων».

«Χρειάζεται αρχικά ανακωχή. Θεωρώ πως θα μπορούσε να συμφωνηθεί τις προσεχείς εβδομάδες», είπε ο κ. Μακρόν στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, που ήταν αφιερωμένη κατά κύριο λόγο στον πόλεμο στην Ουκρανία.

I don’t like Macron, but we can’t let lies be told.

Macron’s sharp correction—Europe paid 60% of Ukraine’s aid, not loans—exposed Trump’s misinformation. Macron’s leadership stands firm, pushing for real support, while Trump’s fantasy of “getting money back” shows his disconnect… pic.twitter.com/YG2qQnOIa3

— Isabelle De Saint Aubin🇨🇵⚜ (@bluemint5011) February 24, 2025