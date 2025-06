Πολωνία: Νικητής των προεδρικών εκλογών ο εθνικιστής και πρώην μπράβος, Κάρολ Ναβρότσκι – «Η Ε.Ε. θα συνεχίσει την καλή συνεργασία με τη Βαρσοβία» λέει η Φον Ντερ Λάιεν

Ο υποψήφιος της εθνικιστικής αντιπολίτευσης στην Πολωνία, Κάρολ Ναβρότσκι, κέρδισε το δεύτερο γύρο των πολωνικών προεδρικών εκλογών με 50,89% των ψήφων, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί από τον ιστότοπό της η Εκλογική Επιτροπή.

Ο αντίπαλός του, ο Ράφαλ Τρασκόφσκι, ο φιλελεύθερος δήμαρχος της Βαρσοβίας και σύμμαχος της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, κέρδισε το 49,11% των ψήφων.

Στην Πολωνία, ο Πρόεδρος έχει πενταετή θητεία και ευρείες εξουσίες, μεταξύ άλλων να εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό, να διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική, να διορίζει τον πρωθυπουργό και το υπουργικό συμβούλιο και να είναι ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση πολέμου.

Μπορεί επίσης να ασκεί βέτο σε νομοθετήματα και την αναμέτρηση για την προεδρία παρακολουθούσαν στενά η Ουκρανία, καθώς και η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο νυν πρόεδρος Αντρέι Ντούντα, επίσης συντηρητικός, ευχαρίστησε τους Πολωνούς για τη μεγάλη συμμετοχή τους στις εκλογές – 71,31%, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, ρεκόρ για δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών.

«Σας ευχαριστώ! Επειδή συμμετείχατε στις προεδρικές εκλογές. Για τη συμμετοχή. Επειδή εκπληρώσατε το καθήκον σας ως πολιτών. Επειδή αναλάβατε την ευθύνη για την Πολωνία. Συγχαρητήρια στον νικητή! Πολωνία, μείνε δυνατή!», έγραψε ο Ντούντα.

Panu Prezydentowi-Elektowi dr. Karolowi Nawrockiemu jeszcze raz gratuluję zwycięstwa w wyborach. To był trudny, czasem bolesny ale niezwykle mężny bój o Polskę, o to jak mają być prowadzone sprawy naszej Ojczyzny. Dziękuję za tę heroiczną walkę do ostatniej minuty kampanii!…

Η νίκη του Ναβρότσκι στις προεδρικές εκλογές, φέρνει μια «νέα νίκη για τους (Ευρωπαίους) πατριώτες», έγραψε σήμερα στη σελίδα του στο Facebook ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συγχάρηκε τον Κάρολ Ναβρότσκι για τη νίκη του στις πολωνικές προεδρικές εκλογές και δήλωσε πως είναι πεπεισμένη ότι η ΕΕ θα συνεχίσει την «πολύ καλή συνεργασία» της με την Πολωνία.

«Είμαστε όλοι ισχυρότεροι μαζί στην κοινότητά μας της ειρήνης, της δημοκρατίας και των αξιών. Ας εργασθούμε λοιπόν για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ευημερία στο κοινό σπίτι μας», αναφέρει η Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X.

Congratulations to @NawrockiKn.

I’m confident that the EU will continue its very good cooperation with Poland.

We are all stronger together in our community of peace, democracy, and values.

So let us work to ensure the security and prosperity of our common home.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 2, 2025