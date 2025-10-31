Πολωνία: Μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική – Το τρίτο περιστατικό αυτή την εβδομάδα

Enikos Newsroom

διεθνή

Πολωνία: Μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική – Το τρίτο περιστατικό αυτή την εβδομάδα
Μαχητικά αεροσκάφη F-16, Φωτογραφία: Πολωνική Πολεμική Αεροπορία

Η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητικά της αεροσκάφη αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα για τρίτη φορά αυτήν την εβδομάδα.

Το αεροσκάφος δεν παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ανακοίνωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση του πολωνικού στρατού, αλλά όπως και στα προηγούμενα περιστατικά δεν είχε καταθέσει σχέδιο πτήσης και οι αναμεταδότες του ήταν εκτός λειτουργίας.

«Αυτή είναι ήδη η τρίτη παρόμοια περίπτωση αυτή την εβδομάδα, που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη δραστηριότητα της ρωσικής αεροπορίας στην περιοχή της Βαλτικής», ανέφερε ο στρατός.

Οι χώρες που βρίσκονται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ είναι σε υψηλή επιφυλακή για πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, μέρες αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ασπρόπυργος: 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Οι εργαστηριακοί γιατροί κλείνουν τα εργαστήριά τους στις 7 Νοεμβρίου

Daily Express: Η Σάμος στους «απίθανους προορισμούς» της Ευρώπης που θα συνδέονται με τη Μ. Βρετανία το 2026- Οι λόγοι που ...

Επιτόκια: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΤτΕ για δάνεια και καταθέσεις

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορεί να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 27 δευτερόλεπτα

Πώς να αντικαταστήσεις το μενού Έναρξης των Windows 11 με κάτι καλύτερο
περισσότερα
18:49 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Οι ληστές αποπειράθηκαν να πουλήσουν στο Dark Web τα κοσμήματα, σύμφωνα με ισραηλινή ιστοσελίδα – Επί χρόνια εκτεθειμένο το μουσείο

Οι ληστές του Λούβρου προσπάθησαν να διαπραγματευτούν με ισραηλινή εταιρεία για την πώληση των...
18:38 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Φάτος Νάνο: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας

Ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο, έφυγε σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, από τη ζω...
18:37 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Σουδάν: Οι παραστρατιωτικοί συνέλαβαν μαχητές τους μετά τη σφαγή στην Ελ Φάσερ – Στη φυλακή ο «χασάπης του αιώνα» που δημοσίευε εκτελέσεις στο TikTok

Nέα αποτρόπαια ευρήματα και εικόνες από τη φρίκη του πολέμου στο Σουδάν, που συγκλονίζουν τη δ...
18:30 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αγνοεί επιδεικτικά τον Άντριου – Η στιγμή που προανήγγειλε τη ρήξη στη σχέση τους

Η απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου από κάθε βασιλικό αξίωμα και προνόμιο φαίνεται πως αποτέλεσ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς