Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνομιλίες μεταξύ Ζελένσκι-Πούτιν τις προσεχείς μέρες, λέει σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου

Ενώ ο πόλεμος μαίνεται, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου εκφράζει την άποψη ότι μπορεί τις προσεχείς μέρες να υπάρξουν απευθείας συνομιλίες Ζελένσκι-Πούτιν.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο RBS ο σύμβουλος του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Μιχαήλο Ποντολιάκ, δήλωσε πως τις προσεχείς μέρες μπορεί να υπάρξουν απευθείας συνομιλίες μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας και της Ρωσίας για την κατάπαυση του πυρός, όπως μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinfrom.

