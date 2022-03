Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση σε αυτοκινητοπομπή αμάχων στη Μαριούπολη – Αναφορές για θύματα από βομβαρδισμό θεάτρου

Σε ασφυκτικό κλοιό είναι η Μαριούπολη, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Οι ουκρανικές Αρχές κατηγόρησαν τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις για την επίθεση με οβίδες πυροβολικού κατά αυτοκινητοπομπής με αμάχους που εγκατέλειπαν νωρίτερα σήμερα τη Μαριούπολη, με προορισμό τη Ζαπορίζια. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Ωστόσο, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε, επικαλούμενο ουκρανική στρατιωτική πηγή, πως «υπάρχουν νεκροί».

Multiple reports that Russian forces dropped a bomb on Mariupol drama theatre where (at least until yesterday) hundreds of people were taking refuge. If confirmed refugees were still inside, this would be potentially the worst civilian harm incident and an undisputable war crime. pic.twitter.com/sDfhHULLCM

Ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από τον τόπο της επίθεσης. Στις εικόνες διακρίνεται μεταξύ άλλων ένα καμένο αυτοκίνητο. Το πρακτορείο Reuters, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει την αυθεντικότητά τους.

«Το βαρύ πυροβολικό των εχθρικών δυνάμεων έπληξε μια αυτοκινητοπομπή με αμάχους, η οποία κινείτο στον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στη Ζαπορίζια», έγραψε ο κυβερνήτης Ολεξάντρ Στάρουχ σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

#Zaporizhia rgn: the Russian military fired at on a convoy of civilians evacuating from #Mariupol . It is known about 5 wounded, one child in serious condition. – Suspilne Novyny pic.twitter.com/NOlwt9TcAw

Ο ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε τις αναφορές για το «χτύπημα» στην αυτοκινητοπομπή, δημοσιοποιώντας τη φωτογραφία ενός παιδιού, το οποίο ανέφερε πως τραυματίστηκε στην επίθεση. Επιπλέον το δημοτικό συμβούλιο στη Μαριούπολη ανακοίνωσε ότι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα θέατρο όπου είχαν βρει καταφύγιο άμαχοι πολίτες στην πολιορκούμενη πόλη.

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol

According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E

