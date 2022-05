Στην Ουκρανία η Τζιλ Μπάιντεν – Συνάντηση με τη σύζυγο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Επίσκεψη στην Ουκρανία πραγματοποίησε την Κυριακή η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν, η οποία συναντήθηκε με τη σύζυγο του προέδρου της χώρας, Ολένα Ζελένσκι, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται με τη Ρωσία να σφυροκοπά κυρίως την ανατολική Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν έχει επισκεφθεί ακόμη τη χώρα, αν και εξέφρασε σχετική επιθυμία, όταν ήταν στην Πολωνία την άνοιξη, μετά την εισβολή της Ρωσίας, στις 24 Φεβρουαρίου. Ο Μπάιντεν υπαινίχθηκε ότι οι σύμβουλοι ασφαλείας του τον απέτρεψαν, καθώς τότε τα ρωσικά στρατεύματα σφυροκοπούσαν την ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο.

NEWS: surprise visit by @FLOTUS to Ukraine and a surprise appearance by Ukrainian first lady Olena Zelenska, who has been in hiding since the start of the Russian invasion pic.twitter.com/wrHAyEb57x

