Πέθανε ο πραγματικός σταρ του «Κροκοδειλάκια» – Ήταν 90 ετών και 700 κιλά

Ο διάσημος κροκόδειλος της ταινίας «Crocodile Dundee» (Ο Κροκοδειλάκιας) του 1986, με το όνομα Μπερτ, πέθανε σε ηλικία «άνω των 90 ετών».

Ο Μπερτ, που είχε μήκος 5,1 μέτρα και βάρος 700 κιλά, έγινε παγκοσμίως γνωστός για τον ρόλο του δίπλα στον Πολ Χόγκαν στην κωμική περιπέτεια που άφησε εποχή και είχε φανατικούς θαυμαστές παγκοσμίως, ενισχύοντας την εικόνα της Αυστραλίας ως χώρα με άγρια φύση και ακατέργαστη ομορφιά.

Από το 2008, ο Μπερτ, ήταν στο Crocosaurus Cove, ένα θεματικό πάρκο στο Ντάργουιν, όπου πέθανε ήσυχα το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το Crocosaurus Cove εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Μπερτ, αποκαλώντας τον «έναν από τους πιο αναγνωρισμένους κροκόδειλους στον κόσμο».

Ο Μπερτ αιχμαλωτίστηκε τη δεκαετία του ’80 στον ποταμό Ρέινολντς και πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ως «πρεσβευτής της εκπαίδευσης για τους κροκόδειλους», με το ανεξάρτητο ταπεραμέντο του να τον καθιστά ιδιαίτερα αγαπητό σε εκείνους που τον φρόντιζαν και τους χιλιάδες επισκέπτες που πήγαιναν στο Crocosaurus Cove για να τον δουν από κοντά.



Το 2015, έγινε πρωτοσέλιδο όταν δύο μεθυσμένα παιδιά παραβίασαν τον χώρο του και τον παρενοχλούσαν, πετώντας του μια πινακίδα και μια σημαδούρα, τα οποία ο Μπερτ μάσησε με συνοπτικές διαδικασίες.

Η Αυστραλιανή υπουργός Πάρκων και Άγριας Ζωής, Μαρί-Κλερ Μπούθμπι, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του Μπερτ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «αληθινό είδωλο».

