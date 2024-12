Τρόμος σε χριστουγεννιάτικο σόου στη Φλόριντα: Ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από πτώση drones στο πλήθος

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός χριστουγεννιάτικου σόου με drones στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν κάποια μη επανδρωμένα αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα και έπεσαν με μεγάλη ταχύτητα στο πλήθος, τραυματίζοντας αρκετούς θεατές.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένα μικρό αγόρι, το οποίο, σύμφωνα με τις μητέρες του, «παλεύει για τη ζωή του» στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης παράστασης στις στο Lake Eola Park στο Ορλάντο. Το σόου, που διοργανώθηκε από την εταιρεία Sky Elements Drones σε συνεργασία με την πόλη του Ορλάντο, περιλάμβανε εκατοντάδες drones που σχημάτιζαν εντυπωσιακά σχέδια στον νυχτερινό ουρανό.

Ωστόσο, η μαγευτική εικόνα μετατράπηκε σε χάος όταν ομάδες από drones βγήκαν εκτός ελέγχου και άρχισαν να πέφτουν ξαφνικά στο έδαφος, προκαλώντας πανικό στους θεατές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν τις αντιδράσεις του κοινού, με παιδιά να ρωτούν «Τι συμβαίνει;» καθώς τα drones προσγειώνονται ανεξέλεγκτα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ορλάντο ανέφερε ότι υπήρξε μόνο ένας ελαφρύς τραυματισμός. Ωστόσο, δύο μητέρες, η Τζέσικα Λουμέντζ και η Αντριάνα Έτζερτον, υποστηρίζουν ότι ο γιος τους τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένα drone τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι μητέρες μοιράστηκαν φωτογραφίες του παιδιού τους στο νοσοκομείο, δείχνοντας τον με ματωμένο χείλος.

«Προσευχηθείτε για τον γιο μου. Πήγαμε να δούμε το σόου με τα drones στο Lake Eola και ένα drone τον χτύπησε στο πρόσωπο», έγραψε η Λουμέντζ.

Η Έτζερτον, με αγωνία, πρόσθεσε: «Ο γιος μου εισάγεται σε επείγουσα καρδιοχειρουργική έπειτα από αυτό που ξεκίνησε ως παρακολούθηση ενός σόου με drones. Δεν έχω λόγια, είμαι τρομοκρατημένη!».

Παρά το ατύχημα, η παράσταση συνεχίστηκε για λίγο, αλλά το επόμενο προγραμματισμένο σόου ακυρώθηκε.

Due to technical difficulties the 8 p.m. Holiday Drone Show at Lake Eola has been canceled. We apologize for any inconvenience.

— City of Orlando (@citybeautiful) December 22, 2024