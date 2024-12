Μακελειό στην Γερμανία: Το προφίλ του δράστη και οι αναρτήσεις του κατά του Ισλάμ – Μασκ: «Όποιος αρνήθηκε να εκδώσει έναν δολοφόνο, αξίζει να τιμωρηθεί αυστηρά»

Η Γερμανία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και πένθους μετά τη φονική επίθεση που σημειώθηκε σε Χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο.

Την Παρασκευή το βράδυ, ένας 50χρονος άνδρας οδήγησε το αυτοκίνητό του εσκεμμένα πάνω σε πλήθος επισκεπτών, προκαλώντας πέντε θανάτους, μεταξύ αυτών ένα 9χρονο παιδί, και αφήνοντας περισσότερους από 200 τραυματίες.

As mourners gathered outside Magdeburg Cathedral to pray for victims of the deadly Christmas market attack, members of the far-right made their presence known as they marched through the streets of the city. pic.twitter.com/Uy5yl7pk94



Οι Αρχές συνέλαβαν τον δράστη, αλλά τα ερωτήματα για το κίνητρο του τραγικού περιστατικού παραμένουν αναπάντητα.

🚨JUST IN: GERMANY TERRORIST ATTACK VIDEO SUBTITLED.

❌Claim: The terrorist in Germany who committed the terrorist attack at Christmas market in Magdeburg, Germany yelled Allah Akbar—Implying he’s muslim

✅Reality: The police officer says “Keine Bewegung!” (don’t move) and he… pic.twitter.com/2DUYkBzEuO

