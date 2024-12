Έλον Μασκ: «Μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία» – Η προκλητική δήλωση υποστήριξης στο ακροδεξιό κόμμα

Στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Γερμανίας, παρενέβη την Παρασκευή ο μεγιστάνας Έλον Μασκ, έμπιστος συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, ιδιοκτήτης της Tesla και της SpaceX, εκφράζοντας τη στήριξή του στην ακροδεξιά πολιτική παράταξη «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).

Ο Μασκ αναδημοσίευσε και σχολίασε ανάρτηση της 24χρονης ακροδεξιάς πολιτικής ακτιβίστριας Ναόμι Σάιμπτ, η οποία έχει εκφράσει ανοιχτά τις αμφισβητήσεις της σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αντίθεσή της στις δράσεις της Γκρέτα Τούνμπεργκ, γράφοντας χαρακτηριστικά στο Χ : «Μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία».

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt



Η ανάρτηση αυτή του Μασκ, ο οποίος θα ηγείται του τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) των ΗΠΑ, προκάλεσε αναστάτωση, καθώς μέσα από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου πήρε θέση για τις πολιτικές εξελίξεις μιας ευρωπαϊκής χώρας -αν και δεν είναι η πρώτη φορά- και εξέφρασε τη στήριξή του σε ένα κόμμα που χαρακτηρίζεται από ακραία ξενοφοβία με ρατσιστικές δημόσιες τοποθετήσεις.

Όπως σημειώνει η Deutsche Welle, ο Μασκ είχε εκφράσει ξανά στο παρελθόν τη συμπάθεία του προς το AfD. Τον Οκτώβριο του 2023 είχε διαδώσει, μέσω Χ, αναπόδεικτες κατηγορίες ότι οι ηγέτες της παράταξης είχαν πέσει θύματα «απόπειρας δολοφονίας».

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ενόψει των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου στα κρατίδια της Βαυαρίας και της Έσσης, αναδημοσίευσε επίσης μια ανάρτηση στην οποία αναφερόταν: «Ας ελπίσουμε ότι το AfD θα κερδίσει τις εκλογές», επειδή οι προσπάθειες για τη χρηματοδότηση των μεταναστών που διασώζονται από τη Μεσόγειο «επιδοτούνται από τη γερμανική κυβέρνηση».

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023