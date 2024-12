Βίντεο-σοκ από τη σύγκρουση ταχύπλοου με τουριστικό φέρι – 13 νεκροί και δεκάδες διασωθέντες

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη στα ανοιχτά της Μουμπάι, όταν ταχύπλοο του Πολεμικού Ναυτικού της Ινδίας συγκρούστηκε με τουριστικό φέρι που μετέφερε πάνω από 100 επιβάτες προς το Νησί των Ελεφάντων, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού, οι επιβάτες του φέρι «Neelkamal» διασώθηκαν. Το ταχύπλοο, στο οποίο οι επιβαίνοντες πραγματοποιούσαν δοκιμές στον κινητήρα του, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με το φέρι, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Βίντεο από τη σύγκρουση έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Speedboat rammed into #ferry

Unverified footage appears to show a speedboat intentionally ramming into the side of the passenger vessel at high speed.#Mumbaiboataccident #mumbai pic.twitter.com/tp8c62WdUZ

