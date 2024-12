Χάος στο Τέξας: Οδηγός εισέβαλε με το φορτηγό του σε εμπορικό κέντρο και τραυμάτισε 5 πελάτες – «Διέσχισε αρκετές εκατοντάδες μέτρα παρασύροντας ανθρώπους»

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου σε εμπορικό κέντρο στο Κίλιν του Τέξας, όταν ένας οδηγός φορτηγού εισέβαλε με το όχημά του σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, πριν πυροβοληθεί θανάσιμα από τις Αρχές.

Ο δράστης, ένας 53χρονος άνδρας ονόματι Τζον Ντάρελ Σουλτς, πέρασε με το φορτηγό του μέσα από τις πόρτες του καταστήματος, συνεχίζοντας την πορεία του μέσα στο κτίριο και χτυπώντας ανυποψίαστους πελάτες.

ICYMI:

Pickup Truck Driver Killed by Police After Driving Through Texas Mall and Injuring 5‼️

A pickup truck driver fleeing police careened through the doors of a JCPenney store in Texas and continued through a busy mall, injuring five people before he was fatally shot by… pic.twitter.com/tFDamkoif7

December 23, 2024