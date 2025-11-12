Περού: Τουλάχιστον 37 νεκροί από τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

Enikos Newsroom

διεθνή

Περού, Δυστύχημα

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο εξετράπη και έπεσε σε χαράδρα στο νότιο Περού, μετέδωσε σήμερα ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός RPP.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον Παναμερικανικό αυτοκινητόδρομο, στην επαρχία Αρεκίπα, όπως μετέδωσε η ίδια πηγή.

«Επί τόπου σκοτώθηκαν 36 άνθρωποι και ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στο νοσοκομείο», δήλωσε ο Βάλτερ Οπόρτο, επικεφαλής υγείας της επαρχίας, επικαλούμενος πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο του δυστυχήματος.

Το λεωφορείο χτύπησε ένα βαν και βγήκε από τον δρόμο πέφτοντας σε μια χαράδρα, είπε ο Οπόρτο.

Η τοπική κυβέρνηση της Αρεκίπα σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι 26 άνθρωποι νοσηλεύονται για τραυματισμούς, τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Πρόσθεσε ότι μια ανεπίσημη αναφορά από την τροχαία εθνικών οδών επιβεβαίωσε 16 θανάτους.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρθρίτιδα: Η καλύτερη τροφή για να προστατευτείτε από τις φλεγμονές – Την έχετε ήδη στο ντουλάπι σας

Ο καρκίνος πριν τα συμπτώματα – Πώς ο προληπτικός έλεγχος σώζει εκατομμύρια ζωές

Συνάντηση Παπασταύρου -Τσάφου με τον Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Ποια θέματα θα συζητηθούν

ΔΥΠΑ: Έρχεται το JobReady στη Θεσσαλονίκη – Όλες οι λεπτομέρειες

Οι πλανήτες μπορεί να παράγουν το δικό τους νερό κατά τη διαμόρφωσή τους – Σημαίνει αυτό περισσότερους κατοικήσιμους κόσμου...

Το Siri Shortcuts συνεργάζεται πλέον με τις ρουτίνες SmartThings της Samsung
περισσότερα
15:11 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι οι αρχές βρήκαν το μαύρο κουτί του τουρκικ...
14:50 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Σέρφερ επιβίωσε από επίθεση λευκού καρχαρία – «Νόμιζα ότι ήρθε η ώρα μου»

Ένας 61χρονος σέρφερ βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν λευκό καρχαρία στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστρα...
14:40 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Η αντιπολίτευση απορρίπτει το κατηγορητήριο σε βάρος του Ιμάμογλου ως «προπαγάνδα»

Το κόμμα του φυλακισμένου αντιπολιτευόμενου πολιτικού Εκρέμ Ιμάμογλου απέρριψε ως «πολιτική πρ...
14:24 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ισραήλ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου – «Η δίωξή του είναι πολιτική και αδικαιολόγητη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, για να του...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα