Τουρκία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία
Φωτογραφία: Reuters

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι οι αρχές βρήκαν το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού στρατιωτικού αεροπλάνου, το οποίο συνετρίβη στην ανατολική Γεωργία, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Όπως είπε ο Ερντογάν, μια ομάδα που απαρτίζεται από 46 άτομα, εστάλη από την Τουρκία για να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από κοινού με τις γεωργιανές αρχές.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη χθες το απόγευμα, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας.

Τα συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίσθηκαν αργά χθες το απόγευμα σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Και οι 20 Τούρκοι στρατιωτικοί που επέβαιναν στο αεροπλάνο έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Τα C-130 Hercules είναι αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα που κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin και παράγονται από τη δεκαετία του 1950. Εξακολουθούν να είναι πολύ δημοφιλή σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρθρίτιδα: Η καλύτερη τροφή για να προστατευτείτε από τις φλεγμονές – Την έχετε ήδη στο ντουλάπι σας

Ο καρκίνος πριν τα συμπτώματα – Πώς ο προληπτικός έλεγχος σώζει εκατομμύρια ζωές

Συνάντηση Παπασταύρου -Τσάφου με τον Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Ποια θέματα θα συζητηθούν

ΔΥΠΑ: Έρχεται το JobReady στη Θεσσαλονίκη – Όλες οι λεπτομέρειες

Οι πλανήτες μπορεί να παράγουν το δικό τους νερό κατά τη διαμόρφωσή τους – Σημαίνει αυτό περισσότερους κατοικήσιμους κόσμου...

Το Siri Shortcuts συνεργάζεται πλέον με τις ρουτίνες SmartThings της Samsung
περισσότερα
15:53 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Περού: Τουλάχιστον 37 νεκροί από τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο εξετράπη και έπεσε...
14:50 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Σέρφερ επιβίωσε από επίθεση λευκού καρχαρία – «Νόμιζα ότι ήρθε η ώρα μου»

Ένας 61χρονος σέρφερ βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν λευκό καρχαρία στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστρα...
14:40 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Η αντιπολίτευση απορρίπτει το κατηγορητήριο σε βάρος του Ιμάμογλου ως «προπαγάνδα»

Το κόμμα του φυλακισμένου αντιπολιτευόμενου πολιτικού Εκρέμ Ιμάμογλου απέρριψε ως «πολιτική πρ...
14:24 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ισραήλ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου – «Η δίωξή του είναι πολιτική και αδικαιολόγητη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, για να του...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα