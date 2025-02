Πάπας Φραγκίσκος: Τα νεότερα για την υγεία του – «Η νεφρική ανεπάρκεια έχει υποχωρήσει»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού, ο Πάπας Φραγκίσκος «κοιμήθηκε καλά» χθες το βράδυ, ενώ σήμερα το πρωί «ξεκουράστηκε».

«Ο Πάπας κοιμήθηκε καλά κατά τη διάρκεια της νύχτας και τώρα ξεκουράζεται», αναφέρεται στη σύντομη ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Αγίας Έδρας.

Το βράδυ της Τετάρτης, το Βατικανό ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του Ποντίφικα έχει βελτιωθεί ελαφρώς.

«Η ήπια νεφρική ανεπάρκεια, που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες, έχει υποχωρήσει», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Pope Francis slept well during the night and continued to rest on Thursday morning, as his condition has shown a slight improvement over the past couple of days, according to the Holy See Press Office.https://t.co/ga5YAPK8Dk pic.twitter.com/uLCA8fRHEG

— Vatican News (@VaticanNews) February 27, 2025