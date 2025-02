Πάπας Φραγκίσκος: Ενισχύονται τα σενάρια παραίτησής του – Συγκάλεσε συνάντηση με τους καρδινάλιους

Ο πάπας Φραγκίσκος παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης εδώ και 12 ημέρες και στα Ιταλικά ΜΜΕ συζητείται έντονα περιστατικό το οποίο εγείρει ερωτήματα σχετικά με μια ενδεχόμενη παραίτηση του Ποντίφικα. Την Τρίτη (25/2) το Βατικανό ενημέρωσε πως ο πάπας Φραγκίσκος συναντήθηκε με τον Γραμματέα του Κράτους και υπουργό Εξωτερικών και τον αναπληρωτή του, Πιέτρο Παρολίν και Έντγκαρ Πένια Πάρα, στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης όπου νοσηλεύεται.

Σε αυτή τη συνάντηση, ο Πάπας φαίνεται να αποφάσισε να συγκαλέσει ένα κονσιστόριο, δηλαδή μια καθιερωμένη συνάντηση με τους καρδινάλιους. Ο ιταλικός Τύπος τονίζει πως ο λόγος είναι η κάλυψη των επικείμενων αγιοποιήσεων, αλλά και για να συνεχιστούν οι εργασίες σε κρίσιμα θέματα της Καθολικής Εκκλησίας. Η ανησυχία ωστόσο, έρχεται εφόσον, κατά τη διάρκεια του κονσιστορίου του 2013 και στα πλαίσια αγιοποιήσεων, ο Βενέδικτος ΙΣΤ’ παραιτήθηκε του αξιώματος του Πάπα.

Σημειώνεται πως, κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Πάπας Φραγκίσκος συγκάλεσε 24 φορές το κονσιστόριο, για διάφορα θέματα. Επίσης, παράλληλα με τη βούλησή του να συγκαλέσει το κονσιστόριο, δεν αποφασίστηκε καμία ημερομηνία, με το ενδεχόμενο αυτή η συνάντηση να λάβει χώρα σε εβδομάδες ή και μήνες.

Pope Francis had a quiet night and is resting on Wednesday morning, according to the Holy See Press Office.

As of Tuesday evening, the Pope’s clinical condition “remains critical but stable,” noting he has not had any further acute respiratory crises.https://t.co/RmbQJRKJc0 pic.twitter.com/jfu5jFKUnz

— Vatican News (@VaticanNews) February 26, 2025