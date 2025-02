Τζιν Χάκμαν: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού και της συζύγου του που βρέθηκαν νεκροί – Τα χρόνια του ως πεζοναύτης και η καταξίωση στο Χόλιγουντ

Ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, Μπέτσι Αρακάουα, βρέθηκαν νεκροί την Πέμπτη, προκαλώντας θλίψη στους θαυμαστές του ηθοποιού και σοκ στον κόσμο του κινηματογράφου.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του σπουδαίου ηθοποιού και της συζύγου του έγινε πριν από λίγο καιρό, σε μία βόλτα στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού, η οποία έμεινε ανεξίτηλη στις μνήμες όσων τους είδαν.

Πέρυσι, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 95χρονος Τζιν Χάκμαν και η 63χρονη σύζυγός του, Μπέτσι Αρακάουα, εθεάθησαν για πρώτη φορά έπειτα από 21 χρόνια σε δημόσιο χώρο. Το ζευγάρι εντοπίστηκε σε εστιατόριο της Σάντα Φε, ενώ ο Χάκμαν κρατούσε το χέρι της Αρακάουα, απολαμβάνοντας ένα γεύμα στο Pappadeaux’s Seafood Kitchen.

Η εμφάνιση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που το ζευγάρι βγήκε δημόσια έπειτα από δύο δεκαετίες, με την τελευταία τους εμφάνιση να χρονολογείται το 2003, κατά την απονομή των Χρυσών Σφαιρών, όπου ο Χάκμαν κέρδισε το τιμητικό βραβείο «Cecil B. deMille».

Ο θάνατος του ζευγαριού

Η είδηση του θανάτου τους ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές της κομητείας Σάντα Φε την Πέμπτη.

Ο σερίφης Άνταν Μέντοζα επιβεβαίωσε το τραγικό γεγονός, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει την αιτία θανάτου, ενώ δεν έγινε γνωστό το ακριβές χρονικό σημείο του θανάτου τους.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Το ζευγάρι βρέθηκε μαζί με τον σκύλο τους.

Τα χρόνια του ως πεζοναύτης

Ο Τζιν Χάκμαν, γεννημένος στις 30 Ιανουαρίου 1930 στην Καλιφόρνια, εγκατέλειψε το σχολείο έπειτα από έναν καβγά με τον προπονητή του στο μπέιζμπολ και, λέγοντας ψέματα για την ηλικία του, κατατάχθηκε στους πεζοναύτες των ΗΠΑ σε ηλικία 16 ετών «αναζητώντας την περιπέτεια».

Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια υπηρέτησε στην Κίνα και την Ιαπωνία ως ασυρματιστής. Η τάση του να μπλέκει σε καβγάδες τον έβαλε σε μπελάδες σε βαθμό που, αφού προήχθη σε δεκανέα, έχασε σχεδόν αμέσως τα γαλόνια του.

Αποστρατεύτηκε το 1952 μετά τον τραυματισμό του σε τροχαίο ατύχημα.

Έτσι, μετά τη λήξη της στρατιωτικής του θητείας, επέστρεψε στην Καλιφόρνια και αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, αφού έζησε για λίγο στη Νέα Υόρκη.

Η καριέρα του Τζιν Χάκμαν

Ο Τζιν Χάκμαν υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες μορφές του κινηματογράφου. Το 1956 εντάχθηκε στον θίασο του Pasadena Playhouse στην Καλιφόρνια και έγινε φίλος με τον συνάδελφό του, φιλόδοξο ηθοποιό, Ντάστιν Χόφμαν.

Αργότερα, το 1963, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και άρχισε να παίζει σε διάφορα Off-Broadway έργα και σε μικρότερους τηλεοπτικούς ρόλους.

Με πάνω από 80 ταινίες στο ενεργητικό του, έγινε γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες όπως το «Bonnie and Clyde» (1967), «Superman: The Movie» (1978), και «The French Connection» (1971), για τον οποίο κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ.

Η καριέρα του διήρκεσε για περισσότερες από έξι δεκαετίες, με κορυφαίες στιγμές που περιλάμβαναν το δεύτερο Όσκαρ του το 1992 για τον ρόλο του στο «Unforgiven».

Το 2004, όμως, αποφάσισε να αποσυρθεί από τον κινηματογράφο, εξηγώντας ότι ο λόγος ήταν η υπερβολική πίεση και το άγχος που ένιωθε, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που είχε με την καρδιά του. Αν και φήμες είχαν κυκλοφορήσει ότι η απόφασή του είχε να κάνει με το γάμο του, ο Χάκμαν δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η απόφαση ήταν προσωπική και σχετιζόταν με την ανάγκη του για ηρεμία.

«Δεν θέλω πια να παίζω»

Ο Χάκμαν είχε δηλώσει το 2008 στη Reuters: «Δεν έχω κάνει συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσω την αποχώρησή μου, αλλά ναι, δεν πρόκειται να ξαναπαίξω».

Παρά τις πιέσεις του Χόλιγουντ, ο Χάκμαν απέφευγε τις προσφορές για νέους ρόλους και εξήγησε ότι η γραφή μυθιστορημάτων του προσέφερε μια πιο ήρεμη και προσωπική δημιουργία.

«Μου αρέσει η μοναξιά της συγγραφής, στην πραγματικότητα. Είναι παρόμοια με την υποκριτική, αλλά πιο ιδιωτική και νιώθω ότι έχω περισσότερο έλεγχο πάνω σε αυτό που προσπαθώ να πω και να κάνω», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η σχέση του με τη Μπέτσι Αρακάουα

Ο Χάκμαν και η Αρακάουα ήταν παντρεμένοι από το 1991. Ο Χάκμαν είχε προηγουμένως παντρευτεί και είχε αποκτήσει τρία παιδιά με την πρώτη του σύζυγο, Φέι Μαλτέζ.

Με την Αρακάουα, η σχέση του ήταν ήσυχη και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς ο ίδιος είχε αποφασίσει να ζήσει μια πιο ιδιωτική ζωή, μακριά από τις λάμψεις του Χόλιγουντ.