Πάπας Φραγκίσκος: Νοσηλεύεται χωρίς μηχανική αναπνευστική υποστήριξη – Τα νεότερα για την υγεία του

Ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος παλεύει να ξεπεράσει τη διπλή πνευμονία εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες, βγήκε από τη μηχανική υποστήριξη αναπνοής την Τετάρτη, ανακοίνωσε το Βατικανό.

Ο 88χρονος Πάπας εισήχθη στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης στις 14 Φεβρουαρίου με σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού που απαιτούσε θεραπεία.

Το Βατικανό δήλωσε ότι ο Φραγκίσκος συνδέθηκε εκ νέου με μηχάνημα για την αναπνευστική του υποστήριξη κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη δυσκολία του να αντιμετωπίσει την επικίνδυνη ασθένεια.

Ο Πάπας επέστρεψε έκτοτε στη λήψη υψηλής ροής οξυγόνου μέσω ενός μικρού ρινικού σωλήνα, δήλωσε το Βατικανό.

«Ο Πάπας ξεκουράστηκε καλά κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε το Βατικανό σε σύντομη ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι είχε ξυπνήσει λίγο μετά τις 8:00 π.μ. Ο ποντίφικας συνήθως ξεκινά την ημέρα του πολύ πριν από την αυγή, όταν είναι υγιής.

