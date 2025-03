Στην «αρένα» του Κογκρέσου: Οι Ρεπουμπλικανοί χειροκρότησαν όρθιοι τον Μασκ – Πλακάτ διαμαρτυρίας κατά του δισεκατομμυριούχου κρατούσαν οι Δημοκρατικοί

Σε μια ομιλία που προκάλεσε αντιδράσεις στο Κογκρέσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτησε τη δημιουργία του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), που έχει ως στόχο τη μείωση της σπατάλης στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Ο Τραμπ εξήρε τη δουλειά του Έλον Μασκ για το DOGE, τονίζοντας ότι ο δισεκατομμυριούχος «ηγείται» του οργανισμού αυτού.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Axios, παρά το σχόλιο του Τραμπ, ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει σε έγγραφο που κατατέθηκε σε δικαστήριο τον περασμένο μήνα ότι, ο Μασκ δεν είναι ο διευθυντής του DOGE, ούτε είναι υπάλληλος του τμήματος που επιβλέπει τις μαζικές περικοπές στο εργατικό δυναμικό και στους οργανισμούς.

Μιλώντας στο Καπιτώλιο, ο Τραμπ τόνισε ότι η κυβέρνησή του «τερματίζει την κατάφωρη σπατάλη χρημάτων των φορολογουμένων» με τη δημιουργία του οργανισμού υπό την ηγεσία του Έλον Μασκ.

