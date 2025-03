Βίντεο: Πέταξαν έξω Δημοκρατικό βουλευτή που διαμαρτυρόταν στην ομιλία Τραμπ – Διχασμένοι οι Δημοκρατικοί

Τις βαθιές διαιρέσεις μέσα στο κόμμα των Δημοκρατικών ανέδειξε η χθεσινή ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και η ηγεσία των Δημοκρατικών είχε δώσει γραμμή στους βουλευτές και τους γερουσιαστές να μην εμπλακούν σε καμία διαμαρτυρία εναντίον του Τραμπ, εντούτοις αρκετοί αψήφησαν τις εντολές.

Πρώτος ο βουλευτής των Δημοκρατικών από το Τέξας, Αλ Γκριν, τον οποίο πέταξε έξω από την αίθουσα του Κογκρέσου ένοπλη φρουρά.

Μόλις ξεκίνησε η ομιλία Τραμπ ο βουλευτής αρνήθηκε να καθίσει στην θέση του και φώναξε στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι θα πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη και δεν έχει την νομιμοποίηση για να κυβερνήσει.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον ζήτησε από τον Δημοκρατικό βουλευτή να μην διακόπτει και να καθίσει στην θέση του. Όταν εκείνος συνέχισε έδωσε εντολή σε στρατιωτικό φρουρό να τον απομακρύνει από την αίθουσα. Αυτή η κίνηση είναι εξαιρετικά σπάνια στο αμερικανικό Κογκρέσο στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

Μετά την αποπομπή του από την αίθουσα ο Αλ Γκριν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «αξίζει τον κόπο για να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα αντισταθούν» στον Τραμπ. Εξήγησε ότι δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξει κάποια ποινή για την διαμαρτυρία του.

Επιπλέον γυναίκες βουλευτές των Δημοκρατικών επέλεξαν να φορέσουν ροζ ρούχα για να δείξουν τη διαμαρτυρία τους. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ κάποιοι άλλοι Δημοκρατικοί κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «ο Μασκ κλέβει», «ψέματα», «σώστε το Medicare».

