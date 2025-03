ΗΠΑ – Ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για διάλογο» – Τι αναφέρει η επιστολή που έστειλε ο Ζελένσκι

Ομιλία ενώπιον των δύο σωμάτων του Κογκρέσου για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, απηύθυνε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προεδρική ομιλία στο Κογκρέσο.

Καταχειροκροτούμενος και με ολιγόλεπτη καθυστέρηση μπήκε στην αίθουσα του Κογκρέσου ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του με το «Η Αμερική επέστρεψε». «Η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα μιας επιστροφής που ο κόσμος δεν έχει ξαναζήσει και ίσως δεν θα ξαναδεί ποτέ».

Επιστολή από Ζελένσκι για τις γαίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έλαβε επιστολή από τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία εκφράζει την επιθυμία του να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία και να υπογράψει συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον ουκρανικό ορυκτό πλούτο.

«Νωρίτερα σήμερα, έλαβα μια σημαντική επιστολή από τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Η επιστολή έχει ως εξής: “Η Ουκρανία είναι

έτοιμη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για να να φέρουμε πιο κοντά τη διαρκή ειρήνη. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από την Ουκρανία”».

Με τον στενό του σύμβουλο Έλον Μασκ μεταξύ των ακροατών που παρακολούθησαν το τηλεοπτικό του διάγγελμα σε ώρα αιχμής, ο 78χρονος Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι «μόλις ξεκίνησε» τα σχέδιά του για την αναδιαμόρφωση της χώρας.

Ο πρόεδρος χαιρέτισε τα επιτεύγματα των πρώτων έξι εβδομάδων του, υποσχόμενος να συνεχίσει την προσπάθεια να αναμορφώσει την αμερικανική κυβέρνηση και να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία – όποιο κι αν είναι το κόστος.

«Έχουμε πετύχει περισσότερα σε 43 ημέρες απ’ όσα πετυχαίνουν οι περισσότερες κυβερνήσεις σε τέσσερα ή οκτώ χρόνια — και μόλις αρχίσαμε», είπε ο Τραμπ.

«Το αμερικανικό όνειρο ανατέλλει μεγαλύτερο και καλύτερο από ποτέ. Το αμερικανικό όνειρο είναι ασταμάτητο και η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα μιας επιστροφής που όμοιά της δεν έχει δει ποτέ ο κόσμος και ίσως δεν θα ξαναδεί ποτέ».

Αποβλήθηκε από την αίθουσα Δημοκρατικός βουλευτής

Αρκετοί Δημοκρατικοί προτίμησαν να φορέσουν κίτρινα και μπλε χρώματα, του εθνικού συμβόλου της Ουκρανίας.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής, Αλ Γκριν, αποβλήθηκε από τον «speaker» Τζόνσον επειδή στεκόταν όρθιος κατά τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του προέδρου, παραβιάζοντας το αυστηρό πρωτόκολλο.

Περίπου 30 Δημοκρατικοί αποχώρησαν από την αίθουσα στη μέση της ομιλίας τους.

Επίσης ο Τραμπ ζητά από το Κογκρέσο να επικροτήσει τον Μασκ και το πρόγραμμα περικοπής δαπανών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε, επίσης, το όραμά του για την οικονομία ακόμη και όταν ο εμπορικός πόλεμος που εξαπέλυσε κατά του Καναδά, της Κίνας και του Μεξικού προκαλεί νευρικότητα στις παγκόσμιες αγορές και απειλεί να αυξήσει τις τιμές στο εσωτερικό.

Οι ΗΠΑ θα πάρουν πίσω τη διώρυγα του Παναμά

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε, κατά τη διάρκεια της πρώτης μεγάλης ομιλίας του ενώπιον της ολομέλειας του Κογκρέσου, ότι οι ΗΠΑ θα «πάρουν πίσω» τη Διώρυγα του Παναμά, μετά την ανακοίνωση πως δυο λιμάνια τα οποία ανήκαν σε κολοσσό του Χονγκ Κονγκ, την εταιρεία Hutchinson, πωλήθηκαν σε κοινοπραξία υπό αμερικανική ηγεσία.

«Για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εθνική μας ασφάλεια, η κυβέρνησή μου θα πάρει πίσω τη Διώρυγα του Παναμά, κι ήδη αρχίσαμε να το κάνουμε», είπε ο πρόεδρος, προφανώς αναφερόμενος στην αγοραπωλησία, η οποία έγινε γνωστή χθες Τρίτη.

Θα διεξάγουμε «πόλεμο» κατά των καρτέλ ναρκωτικών

Παράλληλα ο Τραμπ διεμήνυσε πως η κυβέρνησή του διεξάγει «πόλεμο εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών», μεξικανικών και άλλων, μιλώντας περί «σοβαρής απειλής» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

«Τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο εναντίον της Αμερικής, είναι καιρός η Αμερική να διεξαγάγει πόλεμο εναντίον των καρτέλ — και το κάνουμε», πέταξε ο Ρεπουμπλικάνος, θυμίζοντας πως η κυβέρνησή του ήδη ενέταξε πολλές από αυτές τις συμμορίες στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν την Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» καθώς εργάζεται με «όλους» τους «ενδιαφερόμενους» για να το «επιτύχει».

«Τη χρειαζόμαστε αληθινά για τη διεθνή ασφάλεια και θεωρώ πως θα την αποκτήσουμε. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα την αποκτήσουμε. Θα εγγυηθούμε την ασφάλειά σας, θα σας κάνουμε πλούσιους και, μαζί θα οδηγήσουμε τη Γροιλανδία σε ύψη που ποτέ δεν θα φανταζόσασταν πως είναι εφικτά», είπε, απευθυνόμενους στους κατοίκους της τεράστιας αυτόνομης περιοχής της Δανίας.

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα θέλουν να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ στον αγωγό της Αλάσκας

Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και άλλες χώρες θέλουν να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν «γιγαντιαίο» αγωγό φυσικού αερίου στην Αλάσκα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι θα επενδύσουν «τρισεκατομμύρια δολάρια ο καθένας». Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο αγωγός θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Τραμπ διόρισε τιμητικά και τον νεότερο πράκτορα της Εθνική Υπηρεσίας Ασφάλειας, έναν ανήλικο ονόματι Ντι Τζέι Ντάνιελς, που πάσχει από μια χρόνια σοβαρή πάθηση.