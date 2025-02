Πάπας Φραγκίσκος: «Ελαφρά βελτιωμένη η κλινική του κατάσταση» – Η ανακοίνωση του Βατικανού

Νέο ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του πάπα Φραγκίσκου εξέδωσε το γραφείο Τύπου του Βατικανού την Πέμπτη (20/2). Όπως έγινε γνωστό «η κλινική κατάσταση του πάπα Φραγκίσκου παρουσιάζει ελαφρά βελτίωση. Είναι απύρετος και οι αιμοδυναμικές παράμετροι συνεχίζουν να είναι σταθερές».

«Ο πάπας σήμερα το πρωί κοινώνησε και στην συνέχεια ασχολήθηκε με την εργασία του», προσθέτει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν η υγεία του Φραγκίσκου συνεχίσει να βελτιώνεται, ενδέχεται να εξέλθει του νοσοκομείου Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

BREAKING: Pope Francis is being treated for double pneumonia now following a CAT scan which he underwent today. Here is the full rundown from the Vatican Press Office: pic.twitter.com/E8gQuSuFfM

— Raymond Arroyo (@RaymondArroyo) February 18, 2025