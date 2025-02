Πάπας Φραγκίσκος: Είχε «μια ήρεμη νύχτα και πλέον ξεκουράζεται» – Τα νεότερα για την υγεία του

Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εδώ και δύο εβδομάδες με διπλή πνευμονία, πέρασε «μια ήρεμη νύχτα και πλέον ξεκουράζεται», ανακοίνωσε το Βατικανό την Παρασκευή.

Ο Ποντίφικας εισήχθη στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης στις 14 Φεβρουαρίου, αρχικά με διάγνωση βρογχίτιδας, ενώ αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η κατάσταση του είχε εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό.

Στην τελευταία ιατρική ενημέρωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, το Βατικανό ανέφερε ότι η κατάσταση του Πάπα «συνεχίζει να δείχνει βελτίωση», ωστόσο η πρόγνωση παραμένει «επιφυλακτική» λόγω της περίπλοκης κλινικής εικόνας του.

Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει υποστεί αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία δύο χρόνια. Εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε αναπτύξει πλευρίτιδα σε μικρή ηλικία και είχε αφαιρέσει μέρος του ενός πνεύμονα, είναι επιρρεπής σε πνευμονικές λοιμώξεις.

Pope Francis had a restful fifteenth night in Rome’s Gemelli hospital, where he is being treated for bilateral pneumonia.

“As in recent days, the night passed calmly, and the Pope is now resting,” said a Holy See Press Office statement on Friday morning.https://t.co/yoeRd3LlEo pic.twitter.com/pYWI5WC8ss

— Vatican News (@VaticanNews) February 28, 2025