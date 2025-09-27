Ουκρανός ΥΠΕΞ για Ζαπορίζια: «Προτρέπουμε τα κράτη να καταστήσουν σαφές στην Μόσχα πως ο πυρηνικός τζόγος της πρέπει να σταματήσει»

Πηγή: ΕΡΑ

Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία πως έχει αποσυνδέσει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια από το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης εδώ και τέσσερις ημέρες και πως επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να τον «κλέψει» συνδέοντάς τον με ένα δίκτυο υπό ρωσικό έλεγχο, παρά τους κινδύνους για την ασφάλειά του.

«Προτρέπουμε όλα τα κράτη που ανησυχούν για την πυρηνική ασφάλεια να καταστήσουν σαφές στη Μόσχα πως ο πυρηνικός τζόγος της πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα, σε ένα μήνυμα στον λογαριασμό του στο Χ.

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλάβει τον πυρηνικό σταθμό από τον Μάρτιο του 2022, στις αρχές της ευρείας κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, Ο πυρηνικός σταθμός, ο οποίος βρίσκεται στο Ενεργκοντάρ, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια (νότια), είναι ο μεγαλύτερος της Ευρώπης.

Οι έξι αντιδραστήρες του δεν λειτουργούν. Ωστόσο χρειάζεται εξωτερική ηλεκτρική τροφοδότηση προκειμένου να μπορεί να διατηρήσει τα συστήματα ψύξης τους.

Σήμερα, ο διαχειριστής του σταθμού που ελέγχει ο ρωσικός όμιλος Rosatom επιβεβαίωσε πως η μονάδα δεν έχει εξωτερική ηλεκτρική τροφοδότηση από την Τρίτη και ότι γεννήτριες εκτάκτου ανάγκης διασφαλίζουν αυτήν τη στιγμή τις ανάγκες του.

«Από την 23η Σεπτεμβρίου του 2025, η ηλεκτρική τροφοδότηση για τις ανάγκες του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια παρέχεται από τις γεννήτριες ντίζελ εκτάκτου ανάγκης», ανάφερε στο Telegram ο διαχειριστής.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, υπάρχουν επαρκή αποθέματα καυσίμων για μια «παρατεταμένη λειτουργία» αυτόνομα και η ψύξη των αντιδραστήρων έχει «πλήρως» ολοκληρωθεί.

Όμως, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα κατηγόρησε τους Ρώσους χειριστές ότι «αγνοούν κάθε ανησυχία για την πυρηνική ασφάλεια» προκειμένου να «ευχαριστήσουν τα αφεντικά τους στη Μόσχα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ρωσία κατασκεύασε 200 χιλιόμετρα καλωδίων ρεύματος προετοιμάζοντας μια προσπάθεια να κλέψει τον σταθμό, να τον συνδέσει με το δίκτυο (υπό ρωσικό έλεγχο) και να τον θέσει εκ νέου σε λειτουργία».

Κατηγόρησε τη Μόσχα για «ανεύθυνες ενέργειες» που προκάλεσαν «πάρα πολλούς (πυρηνικούς) κινδύνους» μετά την έναρξη της εισβολής το 2022.

«Όμως, η ρωσική απόπειρα να συνδέσει τον σταθμό θα μπορούσε να είναι η χειρότερη έως σήμερα, καθώς ενέχει τους μεγαλύτερους κινδύνους. Η Μόσχα προσπαθεί να δεσμεύσει την ΙΑΕΑ σε αυτήν την περιπέτεια και να δικαιολογήσει την κλοπή» του σταθμού, δήλωσε ο Σιμπίχα, ζητώντας ο σταθμός να επιστρέψει σε ουκρανικό έλεγχο.

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας Ράφαελ Γκρόσι έγινε δεκτός χθες στο Κρεμλίνο από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο μιας επίσκεψης στη Ρωσία.

Στον λογαριασμό του στο Χ, ο Γκρόσι ανέφερε χθες πως συζήτησε μεταξύ άλλων με τον πρόεδρο της Rosatom Αλεξέι Λικάτσεφ το θέμα «της ασφάλειας» του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

