Ουκρανικό: Η Ευρώπη έτοιμη για νέες κυρώσεις στη Ρωσία μετά την επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν – Εντείνεται η πίεση στη Μόσχα

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν, που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα, το Βερολίνο διαμηνύει πως η Ευρώπη είναι έτοιμη να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία με νέες κυρώσεις, την ώρα που η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών αλλά αποφεύγει να δεσμευτεί σε κατάπαυση πυρός.

Σύμφωνα με το AFP, επικαλούμενο την επίσημη ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να «συντονίσει στενά» τις συνομιλίες για την Ουκρανία με τους Ευρωπαίους εταίρους της.

Ο Τραμπ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πούτιν, έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social ότι θεωρεί πως η συνομιλία «πήγε πολύ καλά».

Ο Πούτιν, όπως και ο αισιόδοξος Ντόναλντ Τραμπ, δεν δεσμεύτηκε για κατάπαυση πυρός ούτε παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με «τους συμβιβασμούς» που «θα πρέπει να καταλήξουν» οι δύο πλευρές, αλλά δήλωσε πως οι πρόσφατες συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη έβαλαν τις δύο χώρες «σε σωστό δρόμο» προς την ειρήνη.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή στη δημιουργία ενός «μνημονίου» με το Κίεβο για μια ειρηνευτική διευθέτηση του πολέμου.

Πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πούτιν, ο Τραμπ είχε συνομιλήσει και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ αργότερα είχε κοινή συνομιλία με Ευρωπαίους ηγέτες όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον Ζελένσκι για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

Good call with President @realDonaldTrump together with President @EmmanuelMacron, Prime Minister @GiorgiaMeloni and President @alexstubb, Chancellor @_FriedrichMerz and President @ZelenskyyUa to get debriefed from his call with President Putin.

I want to thank President Trump…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2025