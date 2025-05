Γάζα: Με το σταγονόμετρο η ανθρωπιστική βοήθεια – Σύμμαχοι απειλούν με κυρώσεις το Ισραήλ

Μετά από σχεδόν τρεις μήνες αποκλεισμού, τα πρώτα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν τη Δευτέρα (19/5) στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν το Ισραήλ και ο ΟΗΕ. Πέντε φορτηγά με παιδικές τροφές και άλλα είδη πρώτης ανάγκης πέρασαν από το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, σε μια ελάχιστη ανταπόκριση στις αυξανόμενες διεθνείς πιέσεις, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

The first few aid trucks have entered #Gaza following nearly three months of #Israel’s complete blockade of food, medicine and other supplies, Israel and the UN said Monday https://t.co/6l5E2YxdND pic.twitter.com/uqEVxRIq0e — Arab News (@arabnews) May 19, 2025

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, χαρακτήρισε την είσοδο των φορτηγών «θετική εξέλιξη», αλλά προειδοποίησε ότι πρόκειται για «σταγόνα στον ωκεανό» σε σχέση με τις τεράστιες ανάγκες. Κατά την τελευταία κατάπαυση του πυρός, τον Μάρτιο, εισέρχονταν περίπου 600 φορτηγά ημερησίως.

Ο Φλέτσερ πρόσθεσε ότι λόγω του χάους επί τόπου, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λεηλασίας της βοήθειας, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε πως άλλες τέσσερις φορτωμένες νταλίκες αναμένεται να περάσουν τα σύνορα σήμερα Τρίτη.

Υπό πίεση το Ισραήλ από συμμάχους – Κυρώσεις στον ορίζοντα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η απόφαση για την «ελάχιστη» παροχή βοήθειας ελήφθη μετά από προειδοποιήσεις συμμάχων πως δεν μπορούν να υποστηρίξουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν παρουσιαστούν εικόνες πείνας από τη Γάζα.

Israel plans to allow limited food aid into Gaza, with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu saying it was necessary to avoid famine for “practical and diplomatic reasons.” pic.twitter.com/jPqGxhZf8t — DW News (@dwnews) May 19, 2025

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Καναδάς εξέδωσαν κοινή δήλωση χαρακτηρίζοντας την παροχή βοήθειας «εντελώς ανεπαρκή» και απείλησαν με «συγκεκριμένες ενέργειες», συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, εάν το Ισραήλ συνεχίσει τη στρατιωτική του κλιμάκωση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε αυτή τη δήλωση ως «ένα τεράστιο δώρο για την γενοκτονική επίθεση εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου».

Νέα ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και εκκένωση πόλεων

Το Σαββατοκύριακο τοΙσραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων από αέρα και ξηρά και διέταξε την εκκένωση της Χαν Γιούνις —της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γάζας— η οποία είχε ήδη υποστεί τεράστιες καταστροφές κατά την προηγούμενη φάση του πολέμου.

Το Ισραήλ επιδιώκει πίεση στη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα τους απελευθερώσει μόνο στο πλαίσιο διαρκούς κατάπαυσης του πυρός και ισραηλινής αποχώρησης.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να «πάρει τον πλήρη έλεγχο της Γάζας» και έχει αναφερθεί στη «εθελοντική μετανάστευση» μεγάλου μέρους των Παλαιστινίων — κάτι που οι Παλαιστίνιοι απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Διαφωνίες για το νέο σύστημα διανομής βοήθειας

Το Ισραήλ δήλωσε ότι σχεδιάζει ένα νέο σύστημα παροχής βοήθειας με τη στήριξη των ΗΠΑ, όπου η διανομή θα γίνεται από ένα οργανισμό υπό την επίβλεψη του ισραηλινού στρατού. Ο στόχος είναι να αποτραπεί η πρόσβαση της Χαμάς στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Aid trucks headed toward northern Gaza after Israel agreed to allow limited amounts of food into the enclave, easing a two-month-old blockade that has brought it to the brink of famine https://t.co/nlJtME1E1R pic.twitter.com/VAPAIIS3XW — Reuters (@Reuters) May 19, 2025

Ωστόσο, ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις απορρίπτουν το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι δεν θα φτάσει σε αρκετούς ανθρώπους και παραβιάζει τις ανθρωπιστικές αρχές. Δεν σκοπεύουν να συμμετάσχουν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, τα σημεία διανομής θα βρίσκονται κυρίως στο νότιο τμήμα της Γάζας, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί Παλαιστίνιοι θα αναγκαστούν να μετακινηθούν ξανά προς τα νότια.

Διεθνής αντίδραση και κάλεσμα για άνοιγμα της Γάζας

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας και άλλων 18 χωρών (όχι των ΗΠΑ) κάλεσαν το Ισραήλ να επιτρέψει την πλήρη παροχή βοήθειας μέσω του ΟΗΕ και ΜΚΟ.

Ο πόλεμος ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς στη νότια πλευρά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας περίπου 1.200 άτομα και απαγάγοντας 251. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, πάνω από 53.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού (περίπου 90%) έχει εκτοπιστεί, οι περισσότεροι πολλές φορές.