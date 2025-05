Ντόναλντ Τραμπ: Άφησε υπονοούμενα ότι το πρόβλημα υγείας του Μπάιντεν ήταν ήδη γνωστό

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε τη Δευτέρα (19/5) πως η διάγνωση του καρκίνου του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν ήταν γνωστή ήδη, δίνοντας τροφή στη σεναριολογία πως το περιβάλλον του Δημοκρατικού έκρυβε το σοβαρό πρόβλημα υγείας του ογδοντάρη.

«Εκπλήσσομαι που το κοινό δεν είχε ενημερωθεί εδώ και καιρό», είπε σε δημοσιογράφους ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «παίρνει πολύ καιρό για να φτάσει κανείς (…) στο στάδιο 9».

Σημειώνεται ότι την Κυριακή (18/5), ανακοινώθηκε ότι ο Τζο Μπάιντεν πάσχει από καρκίνο του προστάτη που έχει παρουσιάσει μετάσταση στα οστά και η οικογένεια εξετάζει επιλογές για τη θεραπεία του.

🚨 WOW. Trump reacts to Biden’s diagnosis by casting doubt that this cancer was just detected 👀 pic.twitter.com/wcqE4VpqIe

