Τζο Μπάιντεν: «Είχε καρκίνο από την αρχή της προεδρίας του» λέει κορυφαίος ογκολόγος – Ο Έλον Μασκ επικροτεί θεωρία συνωμοσίας περί συγκάλυψης της νόσου

Η αποκάλυψη για τη διάγνωση επιθετικού καρκίνου του προστάτη στον Τζο Μπάιντεν συνεχίζει να πυροδοτεί ερωτήματα, με έναν από τους κορυφαίους ογκολόγους των ΗΠΑ να υποστηρίζει ότι ο πρώην πρόεδρος έπασχε από τη νόσο ήδη από την έναρξη της θητείας του.

Οι δηλώσεις έγιναν στον αέρα της εκπομπής «Morning Joe» του MSNBC, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη.

Ο Δρ. Ezekiel Emanuel, ογκολόγος και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής COVID κατά τη μεταβατική περίοδο της κυβέρνησης Μπάιντεν, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ανέπτυξε [καρκίνο του προστάτη] τις τελευταίες 100 ή 200 ημέρες. Τον είχε όσο ήταν Πρόεδρος».

«Πιθανότατα τον είχε από την αρχή της προεδρίας του, το 2021. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφωνία επ’ αυτού», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν την ανακοίνωση του ίδιου του 82χρονου Μπάιντεν, την Κυριακή, ότι διαγνώστηκε με «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη, ο οποίος έχει κάνει μετάσταση στα οστά.

Η οικογένεια Μπάιντεν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, εξετάζει τα ενδεχόμενα θεραπείας που μπορεί να λάβει. Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, είχε αποκαλυφθεί ότι είχε εντοπιστεί «ένας μικρός όζος» στον προστάτη του πρώην προέδρου που απαιτούσε «περαιτέρω αξιολόγηση».

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU

— Joe Biden (@JoeBiden) May 19, 2025