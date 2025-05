ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε τον διορισμό του πατέρα του γαμπρού του Τραμπ στο αξίωμα του πρεσβευτή στη Γαλλία

Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε το βράδυ της Δευτέρας (19/5) τον διορισμό του Τσαρλς Κούσνερ –του πατέρα του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο είχε απονείμει χάρη ο πρόεδρος έπειτα από καταδίκη του για ποινική υπόθεση– στο αξίωμα του πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γαλλία.

Ο διορισμός εγκρίθηκε με 51 ψήφους. Τον καταψήφισαν 45 μέλη της άνω Βουλής.

Ο Τσαρλς Κούσνερ είναι μεγιστάνας των ακινήτων. Παρέμεινε έναν χρόνο σε ομοσπονδιακή φυλακή, μετά την καταδίκη του το 2004 να εκτίσει δυο χρόνια φυλάκισης για φορολογική απάτη. Του απονεμήθηκε χάρη από τον κ. Τραμπ λίγο πριν από το τέλος της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο (2017-2021).

The US Senate confirmed Charles Kushner, father of President Donald Trump’s son-in-law Jared Kushner and the recipient of a presidential pardon after his conviction for witness tampering and tax evasion, to be ambassador to France https://t.co/8sEueLUka0

— Reuters (@Reuters) May 20, 2025