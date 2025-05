Νετανιάχου: Βρετανία, Καναδάς και Γαλλία προσφέρουν «τεράστιο βραβείο» στη Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε τη Δευτέρα (19/5) στην καταδίκη της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων του στρατού της χώρας του στη Λωρίδα της Γάζας από τους ηγέτες της Βρετανίας, του Καναδά και της Γαλλίας κρίνοντας ότι προσφέρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο «τεράστιο βραβείο» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

By asking Israel to end a defensive war for our survival before Hamas terrorists on our border are destroyed and by demanding a Palestinian state, the leaders in London, Ottowa and Paris are offering a huge prize for the genocidal attack on Israel on October 7 while inviting more…

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 19, 2025