Ζελένσκι: Το Κίεβο δεν θα αποδεχθεί απόσυρση των δυνάμεών του από περιοχές που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας (19/5) ότι, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Aμερικανό ομόλογό του, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μη λάβει «καμία απόφαση» για την Ουκρανία χωρίς την έγκριση του Κιέβου.

«Του είχα ζητήσει να μην λάβει καμία απόφαση σχετικά με την Ουκρανία χωρίς εμάς, πριν από την επικοινωνία του με τον (πρόεδρο της Ρωσίας) Πούτιν. Αυτό είναι ζήτημα αρχής που είναι πολύ σημαντικό για εμάς», τόνισε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου.

“#Ukraine will not withdraw troops from its own territory and will not give in to ultimatums from the #ruZZian pederation,” – @ZelenskyyUa

▪️We are considering the possibility of another meeting of all teams – the #USA, #Ukraine, #ruZZia pic.twitter.com/9x1IJgrHTR

— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) May 19, 2025